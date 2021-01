Article publié le 28/01/2021 à 09:04 | Lu 178 fois Oui Care : lancement d'un Institut du Bien Vieillir





Le groupe Oui Care, spécialisé dans le domaine des services à domicile, notamment à destination des personnes âgées, vient de lancer l'Institut du Bien Vieillir, un laboratoire de réflexion, d'expérimentation et de recherche autour des sujets de la vieillesse et du vieillissement. Détails.

Depuis quelques années, de nombreux projets visent à faire évoluer le regard du grand public sur l’âge et le vieillissement.



Dans cet esprit, la société Oui Care, spécialisée dans les services à domicile vient de lancer son Institut du Bien Vieillir qui a pour ambition, précise le communiqué, de « ne plus penser les “plus âgés” comme des “eux”, mais comme des “nous” ».



Et de préciser que le temps est venu de déconstruire les préjugés et les présupposés sur le vieillissement. Tout en rappelant que la vieillesse n'est pas une maladie, pas plus qu'un état fixe qui serait soit ultra positif, soit ultra négatif. La vieillesse, c'est tout simplement la poursuite de la vie dans toutes ses dimensions positives et négatives, mais aussi dans ses contradictions.



Ce genre d’initiative, qui n’est pas isolée, l’Europe travaille également à lutter contre ce genre de stéréotype, est d’autant plus important que l’humanité fait face à un vieillissement sans précédent dans son histoire.



Il s’agit donc, de « soutenir la transition vers une société plurielle à la démographie vieillissante ». Dans la pratique, cet institut apportera des contenus pédagogiques grand-public, des contenus experts avec des articles scientifiques, des tribunes, des ouvrages et de la formation professionnelle.









