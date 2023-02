Où investir 100.000 euros de liquidités ? Les Français qui détiennent 100 000 euros de liquidités n’ont pas envie de faire de mauvais choix pour placer cet argent. Avec l’inflation qui ronge peu à peu ce capital, il ne faut cependant pas tarder à agir. Ces 100 000 euros peuvent être le fruit de la vente d’un appartement, d’un héritage ou d’une donation. Dans tous les cas, il importe d’en percevoir des revenus afin d’augmenter son pouvoir d’achat. Aussi, où investir 100 000 euros de liquidités avec un risque maîtrisé et un bon rendement ? Voici des pistes dont une est particulièrement adéquate.







Pourquoi ne faut-il pas attendre avant d’investir 100 000 euros de liquidités ?

Avec une inflation autour de 5,2 % en 2022, avoir conservé sur son compte bancaire ses 100 000 euros revient à avoir perdu 5 200 euros de pouvoir d’achat en un an, soit plus de 430 euros par mois. C’est dommage n’est-ce pas ?



Le temps qui passe est l’ennemi des investisseurs qui doivent placer leur argent afin d’en percevoir des rentes ou augmenter leur patrimoine rapidement.



Comment investir 100 000 euros de liquidités ?

• Investir 100 000 euros de liquidités en Bourse : le risque de tout perdre

Placer 100 000 euros en Bourse est une source de stress puisqu’on ne sait jamais quand acheter et quand vendre ses actions. Il faut aussi passer énormément de temps à s’informer sur les marchés financiers.



Aussi, investir 100 000 euros en actions n’est pas conseillé pour tous les épargnants. Il faut accepter de prendre des risques importants puisque la valeur du placement peut fortement fluctuer.



• Investir 100 000 euros sur un contrat d’assurance-vie en fonds euros : la certitude de perdre du pouvoir d’achat

En 2022, la performance moyenne des contrats d’assurance-vie en fonds euros a été d’autour de 2 %. Comparativement à la hausse des prix, les épargnants ont donc perdu du pouvoir d’achat.



Comme le remarque Véronique Baron, l’une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français :



« Les clients qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23 ont pris conscience que leur contrat d’assurance-vie en fonds euros n’est pas le meilleur moyen de bien placer leur argent. Ils préfèrent donc désormais effectuer des retraits partiels et investir leur épargne en parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) de rendement. »



• Investir 100 000 euros dans l’achat d’un appartement locatif : un investissement laborieux pour un résultat incertain

Entre la hausse des taxes foncières, celle des primes d’assurance, celle des charges de copropriété et celle du coût des travaux, placer son argent dans l’achat d’un appartement locatif peut vite devenir un véritable gouffre financier.



Pire, alors que de plus en plus de locataires ont du mal à payer leur loyer, investir son argent dans l’achat d’un appartement locatif peut déboucher sur de graves désillusions, voire sur la transformation de son bien en squat. Aussi, investir dans l’achat d’un appartement locatif se fait de plus en plus à ses risques et périls.



Pourquoi investir 100 000 euros de liquidités sur le placement SCPI est-il le meilleur choix actuel ?

Une SCPI permet d’investir dans de l’immobilier sans en supporter la gestion avec des rendements qui peuvent aller jusqu’à 7% nets directement versés sur le compte bancaire des investisseurs.



• Les SCPI sont un bouclier contre l’inflation

Les meilleures SCPI de rendement rapportent à leurs associés porteurs de parts plus de 7 % nets par an. Cette performance au-dessus de l’inflation permet aux épargnants d’augmenter leur pouvoir d’achat contrairement aux placements en fonds en euros d’assurance-vie ou sur des livrets.



• Les SCPI ne nécessitent pas de gestion

Comme tout le travail d’achat et de gestion des immeubles des SCPI est réalisé par une société de gestion spécialisée, les associés des SCPI n’ont aucune gestion de leur côté.



Ils n’ont donc pas à se préoccuper de faire du suivi de travaux ou de gérer des locataires. En somme, on retrouve donc les avantages de l’immobilier sans les inconvénients.



• Les SCPI sont diversifiées

Une SCPI peut investir en France comme dans toute l’Europe. Une SCPI peut avoir de l’immobilier résidentiel comme de l’immobilier de santé ou encore des commerces. Tout ceci conduit à diversifier pleinement l’investissement.



« Ainsi en plaçant 100 000 € dans des SCPI, l’épargnant est certain de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme cela serait le cas dans l’achat d’un studio locatif. L’épargnant ne dépend donc pas d’un seul locataire » résume Lionel Benhamou, fondateur de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com)



Comment faire pour investir 100 000 euros de liquidités sur le placement SCPI ?

Plutôt que de s’adresser à sa banque qui ne peut proposer que ses placements maison, les épargnants peuvent directement aller voir des plateformes SCPI spécialisées comme La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).



Ces plateformes SCPI permettent donc d’investir sur toutes les SCPI du marché. Sachant qu’il en existe aujourd’hui 215, il serait dommage de restreindre son choix.



Les professionnels de La Centrale des SCPI recommandent de compartimenter un investissement de 100 000 euros entre plusieurs SCPI.



« Nous avons confectionné un portefeuille composé de quatre SCPI de rendement pour l’un de nos clients qui voulait y investir 100 000 euros de liquidités. Ces quatre SCPI sont une SCPI murs de commerces, une SCPI diversifiée, une



Mieux vaut détenir 100 000 euros de liquidités que de ne pas posséder de capital. Néanmoins, il importe de bien placer cet argent afin d’augmenter son patrimoine et son pouvoir d’achat. Investir 100.000 euros de liquidités en SCPI de rendement assure aux épargnants des rentes mensuelles ou trimestrielles supérieures à l’inflation et leur offre une diversité d’actifs inégalée.



Pour placer au mieux ses 100 000 euros de liquidités en SCPI de rendement, il convient avant tout de se renseigner aux meilleures sources pour trouver les meilleures SCPI de rendement, à savoir auprès de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), le premier comparateur SCPI du marché.



En investissant 100 000 euros en SCPI de rendement, il est possible de percevoir plus de 500 euros nets par mois de rentes. Cela permet de booster son budget et de se faire plaisir ou de faire plaisir à ses enfants ou à ses petits-enfants. Aussi, pourquoi tarder ?



Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Article publié le 23/02/2023



