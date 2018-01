Article publié le 05/01/2018 à 01:00 | Lu 158 fois Otherwise : assurance santé collaborative pour chiens et chats Après l’assurance santé des personnes lancée début 2017, Otherwise propose de protéger les animaux de compagnie avec une nouvelle assurance santé pour toutous et matous. Dans cet esprit, la startup a conçu en partenariat avec l’assureur Generali, un produit destiné à un marché en forte croissance puisque seulement 6% des foyers ayant un animal de compagnie sont assurés !

La souscription à cette assurance ne prend que 5 minutes. Tout se fait en ligne à toute heure et en toute sécurité : la gestion du contrat et la totalité des démarches. A noter que des assistantes vétérinaires sont également disponibles par téléphone, par mail ou par chat, afin d’apporter aux assurés tout le réconfort nécessaire.



Comme le souligne Cécile Mérine, Cofondatrice d’Otherwise : « notre assurance repose sur la création de communautés solidaires. Quoi de plus fédérateur qu’un animal de compagnie ? Ils sont créateurs de liens et d’échanges, ils sont devenus des membres à part entière de nos foyers, que nous choyons et protégeons. Décliner notre offre collaborative rien que pour eux était une évidence pour nous ! »



Rappelons que l’assurance collaborative propose à ses assurés de se regrouper en petites communautés afin de constituer une cagnotte destinée à payer leurs prestations. Ce modèle permet aux propriétaires des animaux assurés -dont de nombreux seniors très attachés à ces « petites bêtes »- d’échanger conseils et bons plans et de maîtriser le coût de leur assurance en adoptant un comportement responsable. Autre point important : à la fin de l’année, les cotisations non utilisées pour régler des prestations sont remboursées, jusqu’à 50% des versements !



Cette assurance offre une couverture optimale (jusqu’à 100% des dépenses remboursées avec un plafond annuel de 2 000 euros), des formules sans franchise (pas de surprise, remboursement dès le premier euro remboursé), des conseillers spécialisés à l’écoute pour assister les assurés et leurs compagnons, une assistance sur-mesure, construite en partenariat avec Europ Assistance, intégrant transport chez le vétérinaire, prise en charge de l’animal en cas d’hospitalisation de son maître ou accompagnement de la famille en cas de disparition de l’animal et enfin, des forfaits prévention intégrant la vaccination, les traitements antiparasites des animaux, et même l’achat des croquettes !