Article publié le 09/09/2020 à 11:04

Ostium : une nouvelle marque de produits anti-âge haut de gamme et bio





C’est au cœur du Pays basque que le Docteur Anne Toselli-Capdevielle, spécialiste en santé

publique et dans la lutte contre le vieillissement, a mis au point la marque de cosmétiques

Ostium. Des soins anti-âge pour le visage, certifiés bio et fabriqués en France, qui préviennent et accompagnent efficacement le vieillissement cutané.

Formulés à partir d'un phytocomplexe exclusif déposé, ces produits se veulent « à la croisée de la cosmétique et de la pharmacie car ils intègrent des actifs aux propriétés préventives et thérapeutiques semblables à celles des médicaments, pour une efficacité anti-âge globale prouvée scientifiquement » précise le communiqué de la marque.



« J'ai développé ma passion pour le Bien Vieillir pendant mon exercice de gériatre, dans des domaines comme la nutrition, la rééducation fonctionnelle ou la stimulation cérébrale. J'ai pu constater que, pour leur peau, mes patientes traversaient l’épreuve des ans sans qu'on ne leur propose un programme de soins spécifiques, subissant les aléas de leur capital génétique, de leur hygiène de vie et de leur exposition aux facteurs environnementaux » précise le Docteur Anne Toselli-Capdevielle.



De fait, cette marque est née de la volonté d’appliquer à la cosmétique les mêmes règles que celles qui

prévalent dans le développement de la santé humaine et du vieillissement réussi. C’est-à-dire, donner la première place à la prévention, en offrant une protection optimale à la peau, sans négliger pour autant la compensation des déficits physiologiques inéluctables au fil des années.



Si, on le sait, l’importance d’une activité physique régulière et de celle d'une alimentation équilibrée sont aujourd’hui largement partagées, il reste beaucoup à faire pour apprendre à protéger notre capital santé, à commencer par celui de la peau qui se trouve particulièrement exposée au vieillissement extrinsèque, le fameux stress oxydatif, à l’origine des premiers signes visibles du vieillissement avec l’apparition de ridules et rides.



Et, en même temps, il est impératif de compenser au niveau du derme les effets du vieillissement physiologique avec la baisse de la synthèse du collagène et de l’élastine qui provoque un affaissement du visage…



Dans la pratique, ces produits associent dans la même formulation, à parts égales, des ingrédients à visée protectrice antioxydante, agissant sur l’épiderme, et des ingrédients technologiques à visée curative, agissant sur le derme pour une efficacité anti-âge globale ; les concentrations utilisées (10%) s’annoncent « très supérieures » à celles que l’on trouve habituellement dans les marques concurrentes. Quant à leur parfum (figue), il a été mis au point par un parfumeur de Grasse.



Cette gamme de quatre soins anti-âge ne contiennent que des ingrédients compatibles avec l’obtention du label bio européen ECOCERT COSMOS ORGANIC, écartant formellement tous les dérivés de la pétrochimie reconnus à risque pour la santé. Les formulations labellisées agriculture biologique comprennent jusqu’à 99,9% d’ingrédients d’origine naturelle.



« Il est grand temps de proposer aux femmes une autre approche pour les aider à relever ce défi du bien vieillir pour leur peau, comme pour d’autres organes, à un moment où notre espérance de vie s’allonge, afin de garder jusqu’au bout une peau éclatante, gage d’une vie affective et sociale épanouissante, et sans rien perdre de sa personnalité » conclut la fondatrice de la marque.









