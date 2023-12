Ostéoporose : une plateforme en ligne pour aider à mieux gérer la maladie au quotidien

Les membres de la famille sont souvent en première ligne pour aider les personnes atteintes d’ostéoporose. La plateforme « Build Better Bones » inclut également des documents complets pour aider au mieux la prise en charge intrafamiliale.La plateforme fournit aux aidants des conseils pour des soins optimaux, pour défendre le droit des malades, pour informer sur les options de traitement et les conseiller en cas d’accident.Rendez-vous sur www.buildbetterbones.org pour en savoir plus !