Article publié le 17/12/2020 à 01:00 | Lu 87 fois Oscaro lance sa gamme de consommables





Pour ce grand spécialiste de la diffusion et la vente de pièces détachées automobiles, le temps est venu de distribuer certains types de produits sous en nom propre. Dans un premier temps, sa marque distributeur affichera ses ambitions sur de l’huile moteur.





Face à l’inflation permanente du prix des voitures neuves, le parc automobile atteint désormais une moyenne d’âge de plus de dix ans. Un âge où les automobilistes entretiennent eux-mêmes leur voiture en effectuant les petites interventions telles que les vidanges.



Jusqu’à présent Oscaro ne proposait que des huiles de pétroliers connus sur le marché des huiles de marque premium. Une place existait néanmoins pour une marque distributeur de qualité.



En élargissant ainsi son offre, Oscaro laisse le choix à une alternative économique à ses clients. Pour cette nouvelle offre, ce spécialiste propose un choix de 20 références qui couvre plus de 95% du parc roulant automobile français.



Disponible en bidon de 1 litre ou de 5 litres, l’huile Oscaro s’affiche à des prix attractifs et est parfaitement adaptée au parc ancien qui circule encore en France.



Dans l’immédiat, ce sont les marchés français, espagnol, portugais et belge qui distribueront cette nouvelle offre. Une belle opportunité pour ne pas négliger l’entretien de son véhicule et cela à un tarif avantageux.



L’offre en huile moteur Oscaro est disponible sur



