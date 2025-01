Orientations et perspectives: interview d'Isabelle Trousseau-Magny, présidente de la Fondation Vaincre Alzheimer Alors que la Fondation Vaincre Alzheimer célèbre cette année, ses vingt années au service de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, Isabelle Trousseau-Magny, présidente de la Fondation Vaincre Alzheimer revient sur les grandes orientations et les perspectives de son organisation pour les années à venir. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 28 Janvier 2025

Qu’est-ce qui vous a poussé à porter le projet de la création de la Fondation Vaincre Alzheimer ?



Je suis avocate spécialisée dans le secteur non lucratif. En 2005, je fonde l’association Loi 1901 LECMA, Ligue Européenne Contre la Maladie d’Alzheimer.



Dès sa création, l’association se fixe comme objectif de participer activement à la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Nous faisons partie d’un réseau international d’associations aux côtés de notre partenaire américain, BrightFocus Foundation, mais également allemand, Alzheimer Forschung Initiative, néerlandais, Alzheimer Nederland, et belge, Fondation Stop Alzheimer.



Je rencontre ensuite la première directrice générale de la Fondation et, nous commençons les activités de l’association dans sa cuisine ! Par la suite, j’ai offert ma candidature en tant que dirigeante, car je trouve que c’est une structure formidable, transparente et dynamique.



Au sein de notre petite équipe, tout va très vite ! Bien sûr, j’étais aussi portée par l’importance de la cause qui est fondamentale et le volet international qui nous permet des échanges d’informations avec des co-financements et des financements transfrontaliers.





Qu’est-ce qui fait la force de la Fondation Vaincre Alzheimer ?



Sans aucun doute son comité scientifique européen avec 33 membres qui sélectionnent les projets les plus prometteurs, appuyés par plus de 5.000 experts mondiaux.



Nous sommes les seuls à avoir un comité scientifique international bénévole qui a mis au point une procédure de sélection rigoureuse et unique, permettant une gestion transparente des conflits d’intérêts et une sélection des projets les plus innovants.



Par ailleurs, la Fondation dispose du label IDEAS, cela signifie que nos comptes sont publiés sur le site du Journal Officiel. C’est un gage de transparence et de sérieux.





Quelles sont les perspectives de la Fondation Vaincre Alzheimer, dans les années à venir ?



Nous espérons que de nouveaux traitements efficaces seront validés en 2030. La mise sur le marché de la toute première immunothérapie acceptée en Europe en 2024 est une nouvelle encourageante, puisque l’on arrive à réduire de 27% le déclin cognitif sur 18 mois.



Mais ce médicament est réservé aux stades débutants de la maladie. Il faut donc continuer à soutenir la recherche pour accélérer l'arriver de nouveaux traitements.





Quels sont les projets 2025 de la Fondation Vaincre Alzheimer ?



Nous souhaitons financer davantage de projets sur toute la France et augmenter la coopération avec les structures de notre réseau afin d’accélérer les avancées de la recherche.



Nous allons poursuivre notre soutien à la biobanque NeuroCEB pour étendre ses activités et permettre d’intensifier la recherche sur le cerveau humain. Nous prévoyons d'inclure un spectre plus large de maladies neurologiques, dont les maladies rares du système nerveux central.



L'objectif est d'améliorer les diagnostics des maladies rares neuroévolutives pour, à terme, favoriser

l’émergence de nouveaux traitements. Nous souhaitons mutualiser les efforts pour une coopération scientifique sans frontières.



A travers le développement d'un Workshop international sur 4 jours, nous souhaitons soutenir les jeunes scientifiques français d’excellence dans le domaine de la maladie d’Alzheimer, les former aux bonnes pratiques de rédaction de demande de financement et, les aider à créer un réseau international pour qu’ils deviennent les experts de demain.







