Article publié le 24/03/2020 à 01:00 | Lu 250 fois Ordonnance expirtée : renouvellement des traitements en pharmacie Vous souffrez d'une maladie chronique, vous avez besoin de renouveler votre traitement mais votre ordonnance est périmée. En raison du contexte sanitaire, le pharmacien peut exceptionnellement vous délivrer votre traitement en informant simplement le médecin.





Le traitement est d'abord délivré dans la limite d'une période d'un mois avant de pouvoir être renouvelé. Ces médicaments sont remboursés par l'Assurance maladie dans les conditions habituelles.



Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre de sa pharmacie, la date de délivrance et le nombre de boîtes dispensées.



À noter : les médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques sont délivrés pour une période limitée à 28 jours renouvelable jusqu'au 31 mai 2020 à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins 3 mois consécutifs.



À savoir : jusqu'au 31 mai 2020, la vente de médicaments exclusivement composés de paracétamol est réglementée : sans ordonnance, deux boîtes peuvent être délivrées aux patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique malgré l'absence d'ordonnance.



La vente par internet des médicaments composés exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.



Rappel : les pharmacies restent ouvertes pendant le dispositif de confinement. Pour vous y rendre, il faut vous munir d'une attestation sur l'honneur qui précise le motif de votre déplacement. Cette attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable sur Service-public.fr. Elle peut aussi être rédigée sur papier libre. En cas de file d'attente, veiller à respecter les distances de sécurité d'un mètre.



Source Afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé d'un patient bénéficiant d'un traitement chronique, les pharmacies d'officine peuvent dispenser, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020.Le traitement est d'abord délivré dans la limite d'une période d'un mois avant de pouvoir être renouvelé. Ces médicaments sont remboursés par l'Assurance maladie dans les conditions habituelles.Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre de sa pharmacie, la date de délivrance et le nombre de boîtes dispensées.: les médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques sont délivrés pour une période limitée à 28 jours renouvelable jusqu'au 31 mai 2020 à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins 3 mois consécutifs.: jusqu'au 31 mai 2020, la vente de médicaments exclusivement composés de paracétamol est réglementée : sans ordonnance, deux boîtes peuvent être délivrées aux patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique malgré l'absence d'ordonnance.La vente par internet des médicaments composés exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.: les pharmacies restent ouvertes pendant le dispositif de confinement. Pour vous y rendre, il faut vous munir d'une attestation sur l'honneur qui précise le motif de votre déplacement. Cette attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable sur Service-public.fr. Elle peut aussi être rédigée sur papier libre. En cas de file d'attente, veiller à respecter les distances de sécurité d'un mètre.









Dans la même rubrique : < > Hypertension artérielle et Covid-19 : le point avec l'AP-HM Paracétamol, ibuprofène et aspirine : leur vente est désormais réglementée