Optique : des centres restent ouverts pour répondre aux demandes urgentes Vous avez cassé vos lunettes ? Un besoin en urgence de nouvelles lentilles ? Un changement de lunettes qui ne peut pas attendre ? Depuis le 23 mars 2020, un dispositif de service minimum est mis en place avec le ministère des Solidarités et de la Santé pour assurer le suivi des demandes urgentes en optique département par département.





Pour trouver le centre optique le plus proche de chez vous, il est possible de consulter le site internet



Les prestations assurées : renouvellement des équipements cassés ou perdus ; renouvellement des équipements inadaptés uniquement sur nouvelle ordonnance spécifiant le caractère d'urgence ; la délivrance d'un équipement optique pour tout personnel soignant dans le cadre du plan Covid-19.



Les exceptions : les examens de vue (seulement en cas d'absolue nécessité) et la contactologie et renouvellement de vos lentilles de contact et de vos produits d'entretien (privilégier le recours à votre paire de lunettes).



