Article publié le 25/01/2018 à 01:00 | Lu 115 fois Onela : la nouvelle marque de services à domicile de Colisée Le groupe de maisons de retraite Colisée annonce la mise en place d’une nouvelle marque de services à domicile destinée aux personnes âgées, baptisée Onela et constituée d’ores et déjà de 70 agences qui travaillent sur une grande partie du territoire français.

Comme le rappelle en préambule Christine Jeandel, présidente du groupe Colisée : « se lancer dans le secteur des services à la personne, c’est vouloir répondre aux besoins croissants de seniors désireux de rester chez eux dans les meilleures conditions, aussi longtemps que possible. C’est anticiper leurs besoins et ceux de leurs aidants, pour lesquels le soutien de professionnels qualifiés est indispensable ».



Dont acte. Aujourd’hui, la marque Onela revendique d’ores et déjà 70 agences et près de 3.000 salariés (sans franchise de marque) travaillant sur une grande partie du territoire français. Son champ d’action et ses prestations s’adressent aux personnes âgées et/ou handicapées et/ou en convalescence ainsi qu’à leurs proches aidants. L’enseigne annonce prendre en charge plus de 12.000 bénéficiaires au quotidien.



Le slogan de cette enseigne est « Etre bien chez soi ». Pour ce faire, elle offre régulièrement de nouveaux services complémentaires comme le télé-conseil ou la téléconsultation. Une assistance médicale à distance 24h/24 7j/7 permet de contacter, de manière totalement confidentielle, un médecin pour échanger, être conseillé, rassuré, et si besoin être orienté vers un service adapté. A noter également un processus de recrutement exigeant et une politique de formation du personnel adaptée afin de garantir un service efficient et homogène.



Et la marque de conclure dans son communiqué de présentation qu’elle « s’appliquera à rechercher et proposer régulièrement de nouvelles offres de services, réellement adaptées aux attentes actuelles des seniors qui souhaitent vivre autonomes, le plus longtemps possible à domicile ».



*nouvelle marque commune des acteurs Bien à la Maison et Nouvel Horizon Services.