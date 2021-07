Article publié le 29/07/2021 à 01:00 | Lu 64 fois Oh Activ : ouverture en octobre 2021 d'une résidence services seniors à Nîmes





Cette résidence propose une approche novatrice de l’habitat serviciel à destination des seniors, ce, pour leur garantir qualité de vie et préservation de l’autonomie. Construite au sein de l’ancien cinéma-théâtre Le Colisée (conçu par l’architecte Georges-Henri Pingusson), cette structure vise à préserver l’identité du lieu et à en faire un espace de vie ouvert au quartier et aux échanges intergénérationnels.

C’est en plein cœur du centre historique de Nîmes, à 500 m des Arènes et à deux pas des commerces et services que la marque Oh Activ va implanter sa première résidence services seniors dans le Gard. Cette dernière, dont l’ouverture est prévue pour octobre 2021, proposera 86 logements meublés et climatisés à la location, du T1 au T3 avec balcon ou terrasse.



Ces logements ont été pensés pour anticiper les usages et besoins futurs des résidents. Ils sont loués avec un mobilier et des équipements adaptés afin de garantir un maximum de confort à chaque habitant.



Tous les appartements disposent d’équipements domotiques pour améliorer le confort quotidien et

faciliter la gestion du logement (gestion des volets roulants et de l’éclairage à distance, maîtrise de

la température, bouton d’appel d’urgence, chemin lumineux pour sécuriser les déplacements

nocturnes).



Par ailleurs, tous les appartements sont équipés d’une tablette numérique et d’une box télé pour permettre aux résidents de réaliser des appels en visiophonie avec leurs proches, communiquer par mail, consulter les actualités de la résidence, etc.



Comme toujours dans ce type d’habitat, en plein « boom », cette résidence disposera de plusieurs espaces communs partagés favorisant les temps de rencontre, de partage et d’activités. Un véritable restaurant sera ouvert : un chef y proposera des plats confectionnés quotidiennement sur place en

privilégiant les produits locaux et variés.



La résidence proposera également un salon avec une bibliothèque, un atelier de bricolage, une salle de sport et un espace bien-être, des potagers partagés et un parking. Ces espaces seront ouverts au quartier pour favoriser la mixité générationnelle.



Différentes formules de services (Sécurité, Sérénité et Pérennité) seront proposées. Des services à

la carte seront également disponibles sur réservation : ménage, location d’une voiture électrique, coaching sportif, soin esthétique, atelier culinaire, etc.



Un appartement témoin T3 est ouvert pour des visites sur rendez-vous, dans le respect des

règles sanitaires. Ce dernier offre une surface de 70,5m2 avec terrasse. Il est présenté avec le mobilier

et les équipements qui seront disponibles dans les appartements du même type. Une démonstration

des éléments domotiques sera réalisée lors de la visite.



Pour rappel, cette résidence nîmoise est la 5ème résidence du groupe après Angers-Les Ponts-de-Cé, Colmar, Saint-Pierre d’Oléron et Cergy. HomniCity vise l’ouverture de 18 résidences d’ici 2024.



Oh Activ Nimes :

04 30 31 01 13

1 Place Gabriel Péri

30000 Nîmes







