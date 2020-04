Article publié le 17/04/2020 à 04:00 | Lu 88 fois Offrez du bien-être avec les coffrets Aromasound Quelle que soit l’occasion, les coffrets cadeaux Aromasound combinent originalité et bien-être à la maison. Fête des mères, anniversaire, crémaillère ou simplement marque d’amitié, ces coffrets permettent aussi de choisir le cadeau en fonction de la personnalité de celle ou de celui à qui il se destine. Idéal en ces temps de confinement.

Le bien-être à la maison est important pour tous, les diffuseurs Symphoney et Lilycherry y contribuent par la diffusion d’huiles essentielles, de musique et de lumière. La diffusion par brumisation à froid crée une ambiance très agréable et humidifie également l’environnement.



La musique se diffuse très simplement en Bluetooth par le smartphone et la lumière d’ambiance est réglable en intensité et en couleur.



L’application gratuite iOS et Android « Aromasound » permet de piloter très simplement toutes les fonctions à distance, comme la durée et l’intensité de diffusion, le choix et le volume de la musique, la couleur de la lumière…



Pour la collection de coffrets de ce printemps, ce sont les thèmes de la douceur, de la pureté et de la relaxation qui ont été retenus.



Le diffuseur Symphoney affiche un design organique qui en fait déjà un objet de décoration en soi, avec un mélange subtil de surface laquée blanche et de bambou. Il fonctionne sur batterie rechargeable ce qui permet de le placer à l’endroit idéal, même loin d’une prise de courant.



La synergie Nuit Sereine, livrée avec le coffret cadeau favorise l’endormissement en combinant l’huile essentielle bio Ylang- Ylang qui agit contre le stress, l’Orange douce qui relaxe, la Mandarine qui améliore la digestion et le Lavandin qui parfume en douceur.



Sont également inclues les huiles essentielles Lavandin grosso et Menthe. La première est réputée pour ses effets décontractants sur les muscles et aide à lutter contre les courbatures et les crampes. Cette huile essentielle a également des vertus désodorisantes et rafraichissantes pour une atmosphère agréable et subtilement parfumée. L’huile essentielle de menthe aide à mieux respirer et peut soulager les maux de tête. Elle a aussi un effet stimulant pour l’esprit.



