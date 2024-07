Obtenir le remboursement des soins médicaux effectués à l'étranger Lors d'un séjour touristique ou d'une période d'emploi hors des frontières nationales, il peut arriver que vous ou vos enfants ayez besoin de soins médicaux. Il est donc important de savoir que le remboursement de ces soins, administrés à l'étranger, peut être réalisé via votre compte Ameli. Pour ce faire, le site de l'Assurance maladie met à votre disposition toutes les informations nécessaires pour entreprendre les démarches appropriées.





section "Mes démarches" de votre espace personnel Ameli est requis. Sélectionnez l'option relative au remboursement des soins reçus à l'étranger. La fourniture des documents suivants est indispensable :

Factures acquittées ;

Preuves de règlement ;

Prescriptions médicales, si disponibles.



Identifiez le titulaire du compte Ameli, qu'il soit ou non le bénéficiaire des soins, puis renseignez les détails du membre de la famille soigné à l'étranger, en précisant :

La catégorie de soins prodigués ;

Le coût en devise locale ;

Les dates de séjour ;

La raison du déplacement ;

La nécessité d'une hospitalisation, le cas échéant.



Soumettez les informations et téléchargez les justificatifs nécessaires.



Un guide vidéo explicatif est disponible sur le site de l'Assurance maladie ( voir vidéo ci-dessous ).



Notez bien que pour des vacances au sein de l'UE, de l'EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni, la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) est indispensable . Gratuite, elle assure la couverture des soins selon les dispositions locales. La demande de CEAM se fait via la rubrique "Mes démarches" de votre compte Ameli.



Avec la CEAM durant votre séjour, vous pourrez :

Ne pas avancer les frais de santé ;

Avancer les frais et obtenir un remboursement auprès de l'organisme de sécurité sociale local.



Si des frais ont été réglés sans demande de remboursement sur place, gardez vos factures et justificatifs pour une éventuelle restitution par l'Assurance maladie en France, en suivant la démarche sur Ameli. Sans compte Ameli, envoyez les pièces justificatives et le formulaire S3125 à votre caisse d'assurance maladie . Le remboursement se fera selon les tarifs du pays de séjour ou, si vous le signalez, selon la législation française.



Pour un séjour hors UE/EEE, Suisse et Royaume-Uni, seuls les soins urgents et imprévus peuvent faire l'objet d'une prise en charge ultérieure.



Dans votre pays d'origine, des accords bilatéraux peuvent permettre une prise en charge directe. Renseignez-vous auprès de votre caisse d'assurance maladie pour connaître les modalités et effectuer les démarches préalables.



En cas d'oubli, de perte ou de vol de votre CEAM, l'Assurance maladie peut vous assister à distance :

Via le chatbot de votre compte Ameli en demandant "CEAM" ;

Par téléphone, depuis l'étranger, au +33 184 90 36 46, tarification selon opérateur.

Pour engager une procédure de remboursement des frais de santé engagés hors de France, l'accès à laest requis. Sélectionnez l'option relative au remboursement des soins reçus à l'étranger.Identifiez le titulaire du compte Ameli, qu'il soit ou non le bénéficiaire des soins, puis renseignez les détails du membre de la famille soigné à l'étranger,Soumettez les informations et téléchargez les justificatifs nécessaires.Un guide vidéo explicatif est disponible sur le site de l'Assurance maladie ().Notez bien que pour des vacances. Gratuite, elle assure la couverture des soins selon les dispositions locales. La demande de CEAM se fait via la rubrique "Mes démarches" de votre compte Ameli.Avec la CEAM durant votre séjour, vous pourrez :Si des frais ont été réglés sans demande de remboursement sur place, gardez vos factures et justificatifs pour une éventuelle restitution par l'Assurance maladie en France, en suivant la démarche sur Ameli.. Le remboursement se fera selon les tarifs du pays de séjour ou, si vous le signalez, selon la législation française.Pour un séjour hors UE/EEE, Suisse et Royaume-Uni, seuls les soins urgents et imprévus peuvent faire l'objet d'une prise en charge ultérieure.Dans votre pays d'origine, des accords bilatéraux peuvent permettre une prise en charge directe. Renseignez-vous auprès de votre caisse d'assurance maladie pour connaître les modalités et effectuer les démarches préalables.En cas d'oubli, de perte ou de vol de votre CEAM, l'Assurance maladie peut vous assister à distance :



Publié le 09/07/2024 à 06:00 | Lu 259 fois

La rédaction vous conseille < > Alzheimer : le médicament Kinsula approuvé par la FDA aux Etats-Unis Loupe DMLA : une application mobile et gratuite pour les personnes atteintes de DMLA