Article publié le 18/09/2019 à 06:09 | Lu 167 fois Objectif 10 ans de moins : l'émission anti-âge de Cristina Cordula La chaine M6 va diffuser à partir du 8 octobre 2019 en prime-time, une émission intitulée Objectif 10 ans de moins, animée par Cristina Cordula avec l’aide du Docteur Saldmann. L’idée ? Aider les femmes à paraitre plus jeune, bien évidemment !

Avec le vieillissement de la population, l’anti-âge et le bien-vieillir sont de mises et très en vogue, notamment sur le web et dans la presse féminine. Aujourd’hui, cette tendance de fond investit notre petit écran avec l’arrivée de cette nouvelle émission.



Un concept intelligent et un positionnement très malin compte tenu de l’engouement de la spectatrice de plus de 50 ans pour cette thématique. Plus concrètement, Cristina Cordula, qui est styliste et coach en image va aider, avec le soutien du Docteur Saldmann (spécialiste du vieillissement), les femmes à se sentir mieux dans leur peau en paraissant plus jeunes et plus dynamiques.



Comme la grande majorité de ce genre de show télévisé, la coach va recevoir des téléspectatrices qui veulent paraitre plus jeunes… Aidée de spécialistes, ces candidates (non sans mal et non sans quelques larmes) vont recevoir des soins esthétiques, des conseils diététiques et vestimentaires, mais également des informations sur comment s’y prendre pour bien vieillir.



Rendez-vous le mardi 8 octobre à 21h05 sur M6.









Dans la même rubrique : < > Du ginseng 100% français pour combattre la fatigue hivernale Oligostim : du cuivre, de l'argent et de l'or pour un bon automne !