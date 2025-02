OSO-AI : une oreille augmentée pour la protection des ainés en maison de retraite Alors que la direction d’OSO-AI sera présente au Care Show de Tokyo au Japon fin février 2025, revenons plus en détail sur cette « Oreille Augmentée des Soignants » qui se présente sous la forme d’un petit boîtier mural qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter des sons alarmants dans l’environnement d’une personne âgée. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/02/2025

On le sait, la maison de retraite de demain sera entièrement connectée. Voire intelligente pour certains… Ce qui, dans le domaine du maintien à domicile, devrait faciliter le « travail » des aidants, souvent mis à rude épreuve tout en sécurisant le quotidien des personnes âgées.



OSO-AI fait partie de ces entreprises technologiques pionnières (françaises) dans la mise de l’Ambient Intelligence au service des personnes vulnérables et des personnels soignants.



Comment ? Grâce à sa technologie d’« Oreille Augmentée des Soignants » qui se présente sous la forme d’un tout petit boîtier mural installable en quelques minutes. Ce dernier utilise l’intelligence artificielle pour détecter des sons alarmants (vomissements, chutes, appels à l’aide, signes de détresse respiratoire…) dans l’environnement d’une personne âgée et/ou vulnérable.



Ainsi, en cas de détection d'un danger, une alerte descriptive est immédiatement envoyée au personnel soignant sur leur téléphone, leur permettant d’intervenir rapidement.



« Cette technologie unique au monde est aujourd’hui une référence dans l’accompagnement des personnes vulnérables et l’organisation des soins dans les établissements médico-sociaux en France.



Au Japon, la prise en charge des personnes fragiles et dépendantes est un enjeu clé, les personnes de 75 ans et plus représentant près de 22% de la population japonaise (environ 22 millions de personnes). De plus, environ 7,6% de la population y vit avec un handicap (environ 9,63 millions de personnes).



Face à cet enjeu de taille, le Japon connaît un manque important de soignants, dont le nombre est estimé à 380.000 personnes. Les établissements pour personnes handicapées font, en outre, face à une sévère pénurie de main d’œuvre.







La rédaction vous conseille < > DoktorABC : lancement d'un nouveau service de livraison de médicaments à domicile Avance du crédit d'impôt : le point avec la Fepem