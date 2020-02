Article publié le 19/02/2020 à 03:00 | Lu 85 fois Nous ne voulons pas vieillir seuls ! de Véronique Chatel (livre) Les éditions Erès viennent de publier Nous ne voulons pas vieillir seuls ! (148 pages, 12 euros) de la journaliste Véronique Chatel, spécialisée dans les questions de société et notamment celles du vieillissement et de l’intergénération.

De nos jours, de plus en plus de livres s’adressent aux seniors et/ou aux problématiques seniors. Et c’est bien légitime, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux. Tous les sujets sont désormais abordés : de la santé au bien-être en passant par les exercices physiques, l’alimentation, la mobilité, l’aide à domicile...



Dernier en date ? Nous ne voulons pas vieillir seuls ! de la journaliste Véronique Chatel aux éditions Erès. Dans ce livre au ton vif, l’auteur brosse le portrait de de nombreux acteurs –des vieux qui ont dit « non », des professionnels engagés– pour changer la place des personnes âgées dans notre société : oser être, ne plus se retrancher, refuser d’être maintenu à domicile dans l’isolement.



Avec le vieillissement des populations un peu partout dans le monde, l’isolement des ainés -notamment vivant seuls à domicile- est devenu une véritable problématique de société. Un sujet qui va prendre encore de l’ampleur dans les années à venir, au moins jusqu’à la première moitié de ce siècle.



D’où l’intérêt de ce nouvel ouvrage qui revient sur ce défi : vivre vieux en restant en liens ? En refusant de se laisser disqualifier au prétexte d’un trop grand âge ou de fragilités ; en osant demander de l’aide à des professionnels qualifiés ; en choisissant un habitat ouvert sur les autres ; en réclamant des territoires accessibles ; ou encore, en réinventant les relations intergénérationnelles.



Véronique Châtel, journaliste, mène depuis une vingtaine d’années, pour la presse et l’édition, des enquêtes et des reportages sur les défis sociaux de l’avancée en âge. En 2017, avec les éditions Scrineo, elle a créé la revue Aider, destinée aux proches aidants, dont elle est la rédactrice en chef.



Par ailleurs, elle développe des actions intergénérationnelles autour de l’écriture et, en tant que bénévole d’une association, elle propose des visites à des résidents de maisons de retraite.











