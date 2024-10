Nos prochaines années de Sabine Graissaguel : un livre sur le vieillissement qui fait du bien

On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement, aux seniors, aux personnes âgées, au salariés seniors et au « bien vieillir » des populations.Rien de plus normal direz-vous, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer, en gros jusqu’à 2050 selon les démographes.Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les livres sur ces différentes thématiques se succèdent…Dernier en date ? Nos prochaines années de Sabine Graissaguel, réalisatrice de documentaires et rédactrice en chef pour la télévision qui a accompagné son père lorsqu’il est tombé malade. Elle partage dans ce livre, les solutions qu’elle a trouvées pour l’accompagner, offrant des perspectives précieuses pour bien et mieux vieillir.En s'appuyant sur sa propre expérience et en partageant ces points de vue diversifiés, l’auteur explore de manière éthique et politique la manière dont notre société aborde le vieillissement, réaffirmant ainsi la valeur intrinsèque de la vie humaine.Certes, vieillir comporte ses défis, mais de nombreuses solutions lumineuses existent pour relever ces nouvelles situations.De nos jours, on le sait, des initatives innovantes émergent pour renforcer les solidarités intergénérationnelles, pour assurer un confort matériel à tous et pour imaginer des espaces de vie adaptés à cette phase de l'existence.Ce livre propose un tour d’horizon inspirant mais sans angélisme de la situation. Vous y rencontrerez Monique, qui a su aménager son domicile pour rester chez elle, ou encore Jonathan et son centre d'activités dédié aux seniors, parmi tant d'autres histoires éclairantes.