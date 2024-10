Nos animaux de compagnie : de véritables piliers du quotidien des retraités

Cette enquête révèle -comme bien d’autres d’ailleurs au cours de ces dernières années- le rôle essentiel des animaux de compagnie qui contribuent fortement au bien-être mental, physique et social des seniors.



Ainsi, pour plus d’un quart des ainés, il s’agit même « de la personne la plus importante dans leur vie ».



Plus qu’un simple compagnon, l’animal de compagnie est considéré comme un véritable partenaire de vie pour les seniors. D’ailleurs, 44 % des sondés déclarent parler plus régulièrement à leur animal qu’à leurs enfants ou petits-enfants. Et un petit tiers (30%) affirme même passer des journées entières sans parler à personne d’autre qu’à leur animal.



Confidents fidèles et indispensables, les animaux de compagnie favorisent aussi les interactions sociales et peuvent aider à rompre la solitude de nos ainés. Ainsi, un tiers des seniors ayant un chien estime que la majorité de leurs interactions sont obtenues grâce à celui-ci, lors de balades.



Dès lors, et sans surprise, les personnes âgées nourrissent un lien profond avec leur compagnon à quatre pattes. Pour près de la moitié -47%- des seniors sans enfant et plus du tiers -38%- des seniors vivant seuls, leur animal de compagnie est « la » personne la plus importante de leur vie.



On le sait, d’une manière générale, la retraite est perçue comme une étape importante de la vie ; une étape qui présente son lot de défis. A ce titre, plus des trois-quarts -76%- des répondants indiquent au moins une dégradation de leur mode de vie par rapport à leur vie active, que ce soit une baisse de la forme physique (53%), une diminution de la motivation à sortir de chez eux (44%), un déclin du niveau d’interactions sociales (47%) ou encore, un sentiment d’isolement accru (35%).



Toujours selon ce sondage, un tiers des retraités confient même avoir plus de mal à garder le moral depuis le passage à la retraite.



Pour faire face à ces changements, certains trouvent dans l’adoption d’un animal de compagnie un nouveau projet de vie, comme un second souffle. Parmi les Français de 65 ans et plus ayant un chien ou un chat, 44% l’ont adopté une fois à la retraite ou à l’approche de la retraite.



Et parmi ces possesseurs d’animaux de compagnie, ils sont près des deux-tiers -64%- à reconnaitre que l’adoption d’un animal de compagnie a eu un impact positif sur leur santé mentale et/ou physique !



Il n’est donc pas surprenant qu’une très large majorité -86%- des seniors n’envisage pas pouvoir se séparer de leur animal, sauf par nécessité absolue. Ils sont même un gros quart (27%) à exclure catégoriquement cette possibilité.



De plus, 90% considèrent qu’une séparation forcée serait amorale et préjudiciable pour leur santé mentale et physique (pour respectivement 80 % et 70 % d’entre eux).



Ainsi, 9 seniors sur 10 souhaiteraient pouvoir emmener leur animal en maison de retraite. La loi « Bien Vieillir », promulguée en avril dernier, a d’ailleurs permis de franchir un grand pas en garantissant ce droit, sous certaines conditions.



Une progression historique, qui marque la reconnaissance de la relation Homme-animal et de ses bienfaits pour la santé mentale et physique.



*Etude réalisée par OpinionWay pour PURINA auprès d’un échantillon de 2 700 personnes, représentatif de la population française âgée de 65 ans et plus duquel est issu un échantillon de 1 031 personnes ayant un chien et/ou un chat. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 1er au 7 juin 2024.