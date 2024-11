Noel 2024 : pourquoi pas un court-séjour festif dans une résidence-senior Les Jardins d'Arcadie Fêtes de fin d'année 2024 mais aussi convalescence, pause culturelle ou vacances au bord de la mer… D’une à plusieurs semaines, les seniors choisissent la durée de leur séjour pour se reposer en résidences services seniors en toute sérénité aux côtés d’un personnel qualifié 24h/24. En effet, Les Jardins d’Arcadie proposent au sein de ses 91 résidences, des formules « court-séjour » où tout est prévu pour rendre le quotidien plus facile. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 26/11/2024

Cela fait déjà quelques années que les enseignes de résidences services seniors proposent à des seniors de séjourner quelques jours ou quelques semaines au sein de leurs structures. C’est le cas, par exemple, des Jardins d’Arcadie qui offrent cette option dans 91 résidences.



Dans chaque région, ces résidences sont toujours situées en centre-ville ou dans des lieux de villégiature de manière à favoriser autant le repos que les activités, les visites ou les découvertes.



Dans la pratique, chacun est libre de vivre au rythme qui lui convient après avoir posé ses valises dans un appartement entièrement équipé (genre appart-hôtel), tout en bénéficiant des services inclus ou en option proposés par la résidence.



Tout au long des fêtes, les seniors vont pouvoir profiter, au sein des espaces conviviaux des résidences, d’animations festives leur permettant de partager des moments chaleureux : activités créatives de toutes sortes (réalisation de couronnes et autres décorations de Noël, de recettes, etc.), organisation de chorales ou de mini-concerts, nombreux repas de fête, sorties sur des marchés de Noël, arbres de Noël en compagnie d’enfants,…



Les appartements, conçus pour des seniors autonomes et semi-autonomes, sont fonctionnels et spécialement aménagés. Ils disposent d’une cuisine équipée, d’une salle d’eau avec douche à l’italienne, d’un rafraîchisseur d’air et de brise-soleil orientables électriques.



Les résidents peuvent profiter quotidiennement d’un ensemble de services : présence du personnel 24h/24 et 7j/7, conciergerie, animations, services à la personne ou des espaces collectifs comprenant un restaurant ouvert tout au long de l’année, un salon avec espace TV et bibliothèque, une salle de sport et une terrasse végétalisée.



À partir de 595 € TTC/semaine soit 85 € TTC/jour. Durée minimum d’une semaine et sous réserve de

disponibilité - Prix de la location d'un T1 bis (de 29 à 39 m²) pour une personne, comprenant un appartement tout équipé (télévision, linge de toilette, linge de lit et ustensiles de cuisine), un médaillon d’appel d’urgence, le ménage et le changement du linge chaque 7ème jour et en fin de séjour. Tous les services de la résidence sont à disposition et facturés à la carte sans obligation.



Exemples de villes pour choisir son séjour :

Amiens, Anglet, Antibes, Avignon, Béthune, Bourges, Châtel-Guyon, Colmar, Courbevoie, Grasse, Le

Havre (Coty), Limoges, Lorient, Maisons-Laffitte, Le Mans, Marseille (Château Valmante), Pléneuf-Val(André, Saint-Etienne, Saint-Jean-de-Braye, Sète, Vannes.







