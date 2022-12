Noël 2022 avec les Petits Frères des Pauvres Pour que la fin d’année 2022 soit une fête pour tous et ne rime plus avec solitude pour nos aînés, l’association les Petits Frères des Pauvres redoublent d’effort ! Comment ? Grâce à une atmosphère festive et conviviale autour d’un repas collectif ou encore, des visites à domicile pour les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer.







On le sait, aujourd’hui en France, plus d’un demi-million -530.000- de personnes âgées sont en situation de mort sociale et deux millions n’ont plus ou quasiment plus de contact avec leur famille et leurs amis.



Dans ce contexte, les fêtes de fin d’année qui sont le symbole du partage de moments chaleureux avec ceux qu’on aime apparaissent plus que jamais comme un moment où la solitude est plus gravement ressentie par les ainés isolés.



Pourtant et malgré des temps difficiles pour tous, après plus de deux années de crise sanitaire, particulièrement éprouvantes pour nos anciens, l’association peut compter sur la mobilisation de ses bénévoles pour leur offrir des moments festifs.



Ces moments empreints d’attentions particulières (repas de fêtes, cadeaux, surprises…) permettent ainsi à ces aînés souffrant d’isolement de retrouver la magie de Noël. Rappelons qu’en 2021, malgré le contexte sanitaire, 14.400 personnes âgées isolées avaient participé à l’une des fêtes organisées grâce à l’engagement de près de 5.500 bénévoles.



Rappelons que chaque année depuis 1946, les petits frères des Pauvres proposent à des bénévoles de tous horizons d'agir ensemble pour permettre à de nombreux ainés des vivre des temps riches de partage, d'échanges et d'oublier leur solitude.

Article publié le 15/12/2022 à 03:37 | Lu 122 fois