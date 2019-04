Article publié le 25/04/2019 à 02:00 | Lu 123 fois Neurocure : un complément alimentaire pour un cerveau en forme Les laboratoires D.Plantes, expert en mémoire et entretien du cerveau, ont mis au point Neurocure, un complément alimentaire à base de zinc, de vitamines et de phosphatidylsérine indiqué dans le soutien des fonctions cognitives et de la mémoire.

Le cerveau est le centre de notre système nerveux. Il est à même d’intégrer les informations, de contrôler la motricité et d’assurer nos fonctions cognitives. Malgré ce rôle primordial, il ne représente que 2% du poids total du corps humain, mais en revanche, il est à l’origine de 20% de la consommation énergétique de l’organisme et 20% de la consommation d’oxygène.



L’oxygène est essentiel au cerveau. Et certains éléments, tels que le fer ou le zinc sont indispensables à une bonne oxygénation cérébrale. Le cerveau humain reçoit une quantité importante d’informations chaque jour. Pourtant, il semblerait que seul 1% de ces informations soit emmagasiné dans la mémoire à long terme. Le cerveau finit ainsi par oublier une grande partie des stimulus qu’il reçoit quotidiennement.



Pour pallier ces manques, deux fonctions sont indispensables : entretenir la mémoire et donner de l’énergie au cerveau. Entretenir la mémoire, c’est à vous de le faire. Quant à lui donner de l’énergie, certains compléments alimentaires peuvent aider.



Le stress, l’oxydation et le vieillissement peuvent altérer les membranes cellulaires. Soutenir les fonctions cognitives est donc essentiel dans la vie de tous les jours ou durant les périodes de stress..

.

Le zinc est un oligo-élément présent dans toutes les cellules du corps humain, notamment dans les glandes surrénales, la peau et certaines parties du cerveau. Il est nécessaire à plus d’une centaine de processus enzymatiques vitaux dans l’organisme. Il contribue notamment au maintien des fonctions cognitives normales.



Les vitamines B1 et B12 participent à la synthèse d’acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et l’apprentissage. Elles contribuent au fonctionnement normal du système nerveux et au maintien des fonctions psychologiques normales.



La vitamine B5, emmagasiné dans le foie et les reins, participe à la synthèse de certains neurotransmetteurs et contribue à des performances intellectuelles normales. La vitamine B6, emmagasinée dans le foie, les muscles et une partie du cerveau, ainsi que la vitamine B3 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux et aussi à réduire la fatigue.



La vitamine B3 participe également au maintien d’un métabolisme énergétique normal. La vitamine B8 est présente dans le cerveau et contribue aux fonctions psychologiques normales, et au fonctionnement normal du système nerveux. En plus des vitamines du groupe B et du zinc,



Par ailleurs, ce complément alimentaire contient un phospholipide d’origine végétal, la phosphatidylsérine, brique importante des membranes cellulaires cérébrales, est particulièrement présente dans les cellules nerveuses. Il convient aux personnes âgées pour exercer le cerveau. Boite de 60 capsules au prix de 45.45 euros.









Dans la même rubrique : < > Soehnle : la marque allemande dévoile trois nouveaux tensiomètres Le VAE bon pour le cerveau des seniors