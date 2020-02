Article publié le 07/02/2020 à 01:00 | Lu 108 fois Neosilver : la plateforme qui connecte les retraités et leur permet de rester actifs Alors que de plus en plus de Français sont à la retraite -ou le seront dans les années à venir- deux amis de longue date, Omar et Jean, ont décidé de créer Neosilver, une plateforme en ligne qui vise à favoriser les activités pour les seniors et entre seniors. Pour se divertir tout en évitant la solitude.

Amis de longue date, Omar et Jean ont évolué dans les domaines de la finance et du conseil. Avec le temps, ils souhaitaient cependant trouver une activité qui soit un peu plus en accord avec leurs idéaux personnels et qui fasse vraiment sens à leurs yeux.



Un beau jour, à la lecture d’un article sur l’isolement social de 900.000 Français de plus de 60 ans, ils ont ressenti le besoin d’agir dans ce domaine et de trouver quelque chose pour réduire cette solitude...



Après s'être documentés sur le sujet, ils ont mené plusieurs enquêtes et études de terrain, puis ont décidé d’abandonner leurs postes de directeur financier et de cadre supérieur pour se lancer corps et âme dans ce projet.



C’est ainsi qu’est né le concept de Neosilver. Dans la pratique, il s’agit d’accompagner les seniors dans leurs désirs d’activités (sport, sortie culturelle, cours de langue, ateliers d’écriture, initiation à la photographie, etc.), d’une manière claire et humaine, porteuse de liens sociaux.



Cette plateformme espère également contribuer à créer une société plus inclusive où chacun peut s’épanouir avec de véritables échanges entre générations et communautés. Car une société qui oublie ses aînés, c’est une société qui se perd.



Comme le souligne Jean Hennequin, fondateur associé : « nous avons eu la chance de recevoir des financements de la Cnav, de la BPI (Banque publique d’investissement), de la Fondation Dauphine ainsi que le soutien de la filière Silver économie. Cela nous a permis de développer l’interface de notre plateforme, que nous voulions intuitive et simple d’utilisation, pour que les “Néos” se l’approprient facilement ».



Neosilver est pensée pour permettre aux seniors autonomes de trouver et réserver des activités collectives (pour favoriser les rencontres) culturelles et sportives, proches de chez eux, à tout moment de la journée et à tarifs préférentiels. Précisons que d’autres concepts à peu près existent déjà sur le marché.











