Négociations pour l'emploi des seniors : épilogue attendu lundi À l'aube d'une échéance cruciale, les pourparlers relatifs à l'emploi des seniors s'avèrent tendus entre syndicats et patronat. Lundi prochain pourrait marquer le dénouement de discussions houleuses, centrées sur des mesures phares telles que le compte épargne-temps universel (CETU) et le CDI senior.







Pas moins de onze sessions de négociation se seront succédé depuis fin décembre, sans aboutir à un consensus notable. Les partenaires sociaux, sous la pression conjointe du gouvernement et de l'État, doivent à présent concilier leurs divergences pour formuler une stratégie viable, visant à renforcer la présence des 60-64 ans dans le monde du travail.



Le CETU, initialement intégré dans la feuille de route du gouvernement et promu par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, a été omis dans l'avant-projet d'accord soumis par le patronat. Une absence qui a suscité une vive réaction des syndicats, notamment de la CFDT et de Force Ouvrière (FO), qui voient en ce dispositif un moyen essentiel pour les employés de cumuler des congés transférables entre entreprises.



Le CDI senior est également au cœur des débats. Présenté comme un "contrat incitatif à l'embauche", il vise à faciliter le retour sur le marché du travail pour les seniors en recherche d'emploi. Bien que cette proposition soit soutenue par le Medef, elle est accueillie avec scepticisme par les syndicats qui doutent de son efficacité en tant que vecteur d'intégration professionnelle durable.



Parallèlement aux discussions sur l'emploi des seniors, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, a plaidé pour une prise en charge "définitive" de l'assurance chômage par l'État. Une démarche qui pourrait marquer un tournant majeur dans la gestion paritaire actuelle et impacter significativement les relations entre les syndicats et le pouvoir exécutif.



Dans ce contexte complexe où chaque partie campe sur ses positions avec fermeté, les dernières négociations s'annoncent donc décisives. Lundi prochain devrait être le théâtre d'un compromis ou d'une impasse, qui influencera incontestablement la politique d'emploi des seniors ainsi que la structure même de notre système d'assurance chômage.



Article publié le 06/04/2024 à 08:10 | Lu 232 fois



Dans la même rubrique < > Les nouvelles attentes des salariés face au report de l'âge de départ à la retraite Family Sphère, spécialiste de garde d'enfants à domicile recherche des nounous seniors