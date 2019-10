Article publié le 07/10/2019 à 06:15 | Lu 208 fois Naito Saori : une petite-fille japonaise met en avant sa mamie très stylée sur Instagram Voici encore une information qui montre que les temps changent et que l’image des seniors et des personnes âgées évoluent dans le bon sens… En effet, une Japonaise âgée de 70 ans pose régulièrement sous l’objectif de sa petite fille dans des photos pour Instagram où elle dégage une classe folle.

Ce qui était encore rarissime il y a dix ans est en passe de devenir relativement courant. En effet, de nos jours, de plus en plus de mannequins de 60 ou 70 ans deviennent des stars de podium et des réseaux sociaux. C’est le cas de cette Japonaise septuagénaire qui pose pour des photos de mode pour le compte Instagram de sa petite fille. Un bel exemple de relation intergénérationnelle.



Aujourd’hui, pas une « fashion week » sans cheveux gris sur les podiums et même les grands magazines de mode s’y mettent ! Dernier exemple en date avec Naito Saori, 70 ans, une Japonaise qui pose sous l’objectif de sa petite-fille pour son compte Instagram éponyme et qui affiche déjà plus de 15.000 followers.



Déjà près de 850 photos de cette vieille dame aux cheveux grisonnants. Sur la grande majorité de ces clichés, un superbe sourire et une élégance naturelle qui illustrent bien que la classe est quelque chose d’innée qui ne se dénature pas avec l’âge. Elle a d’ailleurs été repérée par Elle Japon. Un compte Instagram à suivre.



Ce qui n’était qu’anecdotique il y a encore quelques années est en passe de devenir un véritable phénomène de société un peu partout sur la planète où les cheveux gris sont de plus en plus tendance.



Cela a démarré dans l’univers du luxe -souvent précurseur- qui voulait toucher plus directement cette clientèle qui ne se sentait plus concernée par les publicités, mais aussi avec certains grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier qui fut le premier à intégrer des mannequins seniors dans ses défilés.









