Article publié le 31/01/2022 à 03:18 | Lu 263 fois N'ayez pas peur de la retraite : un guide pratique rédigé par un neurologue, Pascal Chaine





Parce que le passage à la retraite est délicat et déterminant (on parle même de « véritable rupture de vie », il convient de le préparer et de se préparer. Dans cet ouvrage, Pascal Chaine, neurologue fraîchement retraité, partage ses expériences et ses conseils en tant que spécialiste d’une patientèle largement concernée par ce cap crucial de la vie. Aux éditions Privat le 7 avril prochain.

On le sait, le passage à la retraite -cette 3ème vie- peut s’avérer délicat. Certes, ce moment est attendu par de nombreux salariés, mais d’autres le redoutent…



A ce titre et à raison d’ailleurs, ce moment est considéré comme une « véritable rupture de vie » : une étape cruciale qui marque la fin de vie au travail et celle de retraité avant l’âge de la vieillesse.



De nombreux ouvrages existent d’ores et déjà à ce sujet. Le dernier en date s’intitule « N’ayez pas peur de la retraite ». Publié par les éditions Privat, ce guide de 368 pages -19,90 euros- est écrit par Pascal Chaine, neurologue fraichement retraité.



Ce spécialiste des neurosciences, membre de la Société française de neurologie et neurologue à l’hôpital Lariboisière à Paris a accompagné durant trois décennies ses patients. Lui-même, jeune retraité aujourd’hui, et à la demande de ses patients, a décidé d’écrire ce livre pour partager ses observations et son expérience médicale.



Enrichis de témoignages, ce guide aborde les questions d’activités non seulement physiques mais aussi intellectuelles pour entretenir sa mémoire, fait le point sur la prévention et les soins pour apprivoiser les petites douleurs et traite, sans tabou, de la sexualité et de l’évolution du désir.









Dans la même rubrique < > Assurance retraite et Restos du Coeur : une convention pour favoriser le vieillissement actif en santé Bilan Retraite Individuel : le nouveau simulateur retraite d'Amundi