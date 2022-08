Article publié le 03/08/2022 à 03:04 | Lu 258 fois Mutuelle senior : parmi toutes les offres, trouvez celle qui vous convient !





Les anticorps perdent de leur combativité, le corps se fragilise et les ennuis de santé se multiplient avec l’âge. Cela implique des rendez-vous réguliers à l’hôpital et des dépenses importantes. Une seule solution pour y remédier : adapter sa protection en souscrivant une mutuelle senior.

Est-ce obligatoire de souscrire à une mutuelle senior ?

Avant toute chose, notons que seules les mutuelles des salariés du secteur privé sont obligatoires (les professionnels souscrivent généralement celles choisies par leurs entreprises). Mais il serait vraiment hasardeux de ne pas souscrire une complémentaire senior.



Soit vous avez assez de moyens pour couvrir tous vos frais de santé (la mutuelle vous permettra uniquement de réaliser des économies dans ce cas), soit vous disposez d’un budget réduit (ici, la mutuelle vous sera d’une aide précieuse).



Les éléments à étudier lors de la souscription d’une mutuelle senior

Plusieurs éléments sont à considérer pour bien choisir sa mutuelle, parmi lesquels le taux de remboursement et le plafonnement, le délai de remboursement, le délai de carence, les services d’assistance,...



Le délai de remboursement

Si vous effectuez des dépenses importantes, vous souhaiteriez bien évidemment obtenir un remboursement rapidement. Pour réduire les délais, veillez à ce que votre mutuelle soit affiliée au système de télétransmission de l’Assurance Maladie.



Le délai de carence

Gardez en mémoire que certaines garanties n’entrent en application qu’après une période de 3 à 6 mois. Accordez donc une grande importance à ce critère et privilégiez les mutuelles offrant une couverture dans les meilleurs délais (et pourquoi pas dès la signature du contrat, par exemple ?).



Les services d’assistance

Du fait de leur utilité, ils pourraient vous aider à mieux affiner votre choix.



Pourquoi souscrire une mutuelle senior ?

Souscrire une mutuelle senior offre des avantages considérables :

- des garanties ciblées pour les personnes du 3ème âge : les seniors sont très touchés par les problèmes d’audition, de vue et dentaires. Les garanties des mutuelles couvrent tous ces besoins. Certaines d’entre elles prennent aussi en charge l’achat d’équipements tels que le lit électrique, le monte-escaliers,...



- des garanties sans condition d’âge : des garanties viagères sont inclues dans certaines mutuelles. Ainsi, elles ne permettent pas de résilier des contrats en cas de surconsommation ou de condition d’âge ;



- une prise en charge optimale des frais de santé courants : la fréquence des soins et des examens des personnes âgées est importante. Sachant cela, les mutuelles couvrent l’analyse, la dépense dans une pharmacie, la consultation médicale,...



- le remboursement des frais que l’Assurance Maladie ne prend pas en charge : alors que certaines complémentaires remboursent les cures thermales, d’autres couvrent les consultations de sophrologie et d’ostéopathie.



Les garanties indispensables concernent les frais médicaux et d’hospitalisation, et les soins auditifs, dentaires et optiques. En ce qui concerne les garanties optionnelles, citons les vaccins, les médecines douces, les soins de pédicure,...



