Montre Huawei GT3 : plus de cent modes d'entrainement





La dernière montre connectée de Huawei, la Watch GT3, est une version différente de la récente Watch 3, disponible en 42 mm (écran de 1,32 pouce) et 46 mm (écran de 1,46 pouce). Il manque la prise en charge eSIM, bien que vous puissiez toujours prendre des appels à partir d’un téléphone connecté. Ils offrent respectivement une semaine et deux semaines d’autonomie.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



L’appareil – alimenté par le propre système d’exploitation Harmony OS 2.1 de Huawei – présente un design en “trèfle” qui, comme les anneaux Apple Watch, grandit pendant la journée en fonction de votre activité.



Il existe également une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de l’oxygène dans le sang et une surveillance du sommeil. Plus de 100 modes d’entraînement sont pris en charge.



En plus de la GT3, Huawei a également annoncé les FreeBuds – une version rouge des récents écouteurs sans fil FreeBuds 4 – ainsi que le Nova 9 pour l’Europe (auparavant disponible en Chine). Le Nova 9 est un smartphone à 499 euros avec écran OLED de 6,6 pouces à taux de rafraîchissement 120 Hz et processeur Qualcomm Snapdragon 778G.



Il intègre la 4G plutôt que le modem 5G, qui devient rapidement la norme avec les nouveaux téléphones de milieu et haut de gamme. Il dispose d’un appareil photo principal de 50 Mégapixels, d’un ultra-large de 8 mégapixels et de deux petites unités de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et en profondeur.



Comme pour tous les nouveaux téléphones Huawei, il n’a pas d’applications Google en raison des restrictions commerciales américaines en cours…



