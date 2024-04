Montpellier : en juin prochain, un parcours d'accompagnement gratuit pour les aidants Alzheimer L’association France Alzheimer Hérault va prochainement proposer un parcours d’accompagnement gratuit destiné aux familles d’aidants afin de leur apporter une meilleure connaissance de la maladie d’Alzheimer tout en prodiguant de nombreux conseils pratiques visant à les aider à appréhender les difficultés quotidiennes et à mieux soutenir leur proche malade tout en se préservant. Explications.





Dans la pratique, ses missions s’inscrivent dans le soutien aux malades et aux aidants et mettent en œuvre des approches non médicamenteuses (une grande tendance) pour permettre aux malades et aux aidants de ralentir l’évolution de la maladie et mieux vivre avec.



Elles visent à : ralentir le déclin cognitif ; prévenir le repli sur soi et l’isolement ; prévenir l’épuisement physique et psychique de l’aidant et préparer le passage de relais à des professionnels.



Ce parcours d’accompagnement sera proposé tous les samedis matin à partir du 1er juin 2024 de 9h30 à 12h30. Dans la pratique, il sera animé par le biais de 5 modules de trois heures chacun par une neuropsychologue professionnelle et un bénévole. Tous deux formés spécifiquement pour cette action.



Les thèmes des 5 modules : connaître la maladie d’Alzheimer - communiquer et comprendre - accompagner au quotidien - s’informer sur les aides possibles - être l’aidant familial.



Pour rappel, France Alzheimer Hérault a été créée en 1989. Elle est membre de l’Union Nationale des Associations France Alzheimer et fonctionne essentiellement grâce à l'implication de ses bénévoles et regroupe plus de 600 adhérents.



Inscriptions et informations au 04 67 06 56 10

ou par courriel :



France Alzheimer Hérault

3 rue Pagézy

