Article publié le 09/09/2019 à 01:00 | Lu 68 fois Montbéliard : la maison de retraite médicalisée Pierre Hauger fête ses 10 ans Année importante pour la maison de retraite médicalisée Pierre Hauger située à Montbéliard dans le Doubs (Fondation Partage et Vie) qui célèbre en 2019 ses dix ans d’activité. Elle est située dans le quartier de « la petite Hollande », à proximité de toutes les commodités et offre un environnement dynamique et animé.

Cette résidence Pierre Hauger dispose de 76 places en hébergement permanent et de 4 places en hébergement temporaire.



Toutes les chambres sont individuelles et sont équipées d’une salle de bains privative. Les espaces de vie ont été conçus pour permettre aux résidents de bénéficier d’un cadre chaleureux dans lequel ils peuvent se sentir « chez eux » et accueillir leurs proches aussi souvent qu’ils le souhaitent. Un point important pour le bien-être des ainés.



Un grand jardin est à disposition pour profiter des beaux jours. L’établissement dispose également d’équipements spécifiques dédiés au bien-être (espace snoezelen, espace de balnéothérapie).



« Les résidents bénéficient d’un accompagnement personnalisé à travers la mise en œuvre d’un projet de vie et d’un projet de soin qui tiennent compte de leurs besoins et de leurs possibilités. Ces projets définissent les priorités de prise en charge et d’activités. Ils sont le fruit d’un échange étroit entre la personne âgée et l’équipe de l’établissement. Ils sont évolutifs et réajustés régulièrement pour correspondre à l’évolution des besoins et de l’état de santé des personnes » précise le communiqué de l’établissement.



Par ailleurs, un programme d’activités destiné à maintenir l’autonomie, favoriser l’épanouissement personnel et lutter contre l’isolement est proposé quotidiennement : jeux de mémoire, chant, jeux de société, lotos, travaux manuels, lecture du journal, repas à thème, pique-niques, gymnastique adaptée, ateliers thérapeutiques (médiation animale, stimulation sensorielle…), jardinage, sorties au parc…



Comme dans la grande majorité des établissements de la Fondation Partage et Vie, des rencontres sont régulièrement organisées avec les élèves des écoles voisines, les résidents d’autres maisons de retraite du secteur et des bénévoles. Bref, il s’agit de maisons de retraite résolument tournées vers l’intergénération.



A noter qu’une unité sécurisée accueille 14 personnes ayant des troubles cognitifs ou mnésiques. Un accompagnement adapté est proposé par une équipe spécifiquement formée. L’établissement comprend également une unité d’accueil pour personnes en situation de handicap mental et psychique vieillissantes (PHMV). C’est la seule de ce type dans le département.



L’établissement a également su établir des partenariats avec des institutions du secteur social, médico-social, sanitaire et associatif pour faciliter le parcours de santé des résidents.











Dans la même rubrique : < > EHPAD Magazine : le premier magazine sur les maisons de retraite arrive en kiosque USA : quand de vieilles balles de tennis permettent aux ainés de marcher plus facilement