Article publié le 09/01/2019 à 10:32 | Lu 123 fois Mont-de-Marsan : une mamie cultivait du cannabis pour le compte de son petit-fils Voici une info pas banale ! En effet, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan (Landes) doit juger cette semaine, une grand-mère de 71 ans qui cultivait du cannabis pour faire plaisir à son petit-fils, indique un récent article du grand quotidien régional Sud-Ouest.





Suite à cette interpellation, la septuagénaire passionnée de jardinage (on veut bien le croire) et originaire de Perpignan aurait indiqué à la police qu’elle cultivait du cannabis pour le bon plaisir à son petit-fils qui vit chez elle…



Autre cas assez amusant. L’été dernier, une grand-mère de 85 ans a été accusée de transporter du cannabis -50 grammes- pour le compte de son petit-fils qui se trouvait… en prison à Lesquin dans le Nord !



Toutefois, il semblerait que la vieille dame ne savait pas qu’elle transportait de la drogue. En effet, son petit-fils lui avait simplement demandé de ramener trois paquets confiés par des amis dont l’un contenait le cannabis…



