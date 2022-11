Monique, 70 ans et Marcel, 95 ans : champions de e-Sport





Du 2 au 6 novembre, la 11ème édition de la Paris Games Week, évènement incontournable des amateurs de jeux vidéo et de compétitions en ligne, se tiendra au Parc des Expositions de Paris. Pour son retour très attendu, un lot de surprises et profils atypiques seront au rendez-vous à l’instar des participants à la finale du trophée des seniors ! Détails.





En effet, ensemble, ils sont les champions interrégionaux de Wii Bowling seniors et concourent à présent pour la finale nationale qui se déroulera aujourd’hui au Parc des Expositions de Paris, situé à Porte de Versailles.



Derrière ce succès, une association qui prône l’éveil numérique des aînés mais, surtout beaucoup d'entraînement ! Ainsi, depuis 2014, le collectif “Silver Geek” initie les seniors et les personnes âgées de différents horizons aux joies du gaming (jeu vidéo), grâce à l’accompagnement de jeunes volontaires, notamment en service civique avec des associations comme “Unis-cités”.



De son lancement jusqu'à aujourd’hui,



Depuis quelques années, les jeux vidéo sont de plus en plus présents dans le quotidien des seniors. Et contrairement à ce que l’on pense, il n’y a pas que les enfants qui jouent…



D’ailleurs, l’âge moyen des joueurs (gamers pour être tendance) en France s’élève à 38 ans. Donc pas si jeune ! On commence également à trouver de nombreuses consoles de jeu dans les maisons de retraite, chose impensable il y a encore une dizaine d’années.



