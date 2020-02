Article publié le 25/02/2020 à 01:00 | Lu 164 fois Silver Geek : 10.000 ainés initiés aux nouvelles technos grâce aux jeunes Le concept « Silver Geek » souhaite réduire la fracture numérique en permettant à des personnes âgées résidant dans des maisons de retraites, résidences autonomes ou accueillies dans des centres socio-culturels, de s’initier aux nouvelles technologies et à la pratique de la Wii Sports Bowling, accompagnés par des jeunes en Service Civique de l’association Unis-Cité.

En 2019, plus des deux-tiers (67%) des plus de 75 ans souffraient d’illectronisme (incapacité de se servir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone).



Dans ce contexte, et depuis 2013, l’association Silver Geek, essentiellement soutenue par la Fondation d’entreprise du groupe Macif, développe son programme éponyme sur le territoire national.



Dans la pratique, il s’agit d’ateliers numériques encadrés par des jeunes volontaires en Service Civique permettent, par exemple, aux personnes âgées de redécouvrir les lieux de leur enfance sur l’application Google Earth, d’écouter leurs tubes préférés sur Youtube, de garder le contact avec leur famille en envoyant des e-mails et de s’entraîner à la Wii Sorts Bowling et d’affronter les autres résidents.



Ce projet possède dans les faits, une dimension intergénérationnelle aux multiples facettes. Développée en partenariat avec les acteurs de l’écosystème de l’e-sport et de la recherche sur le bien-vieillir, cette initiative s’est rapidement imposée comme une réponse efficace aux problématiques de l’isolement et de l’illectronisme des personnes âgées.



Elle suscite également des vocations tant chez les jeunes en Service Civique qui prennent plaisir à s’occuper des seniors que chez ces derniers qui se révèlent de véritables compétiteurs en matière de jeux vidéo.



Aujourd’hui Silver Geek ce sont :

- Plus de 100 structures d’accueil d’ainés engagées dans le dispositif,

- Plus de 300 volontaires en Service Civique mobilisés,

- Plus de 10 000 personnes âgéess bénéficiaires dans 21 départements,

- Plus de 2 500 ateliers de Wii Sports Bowling et d’initiation aux tablettes numériques organisés.











