Mondial Assistance renforce son offre d'aide aux aidants pour faciliter leur quotidien en cas de coup dur

Afin de faciliter le quotidien des aidants familiaux et les aider à soulager leur charge mentale, l’assureur Mondial Assistance souhaite leur apporter un accompagnement allant de la prévention à la recherche des aides sociales en passant par la coordination des dispositifs médicaux et de confort. Détail.

Aujourd’hui, la France compte 11 millions d’aidants familiaux qui accompagnent un proche, souvent un conjoint, parent ou enfant, dans une situation de handicap ou de perte d’autonomie. Un chiffre appelé à croitre dans les années à venir avec le vieillissement de la population.



Actuellement, la moitié de ces aidants est encore salariés. Une situation qui n’est pas toujours simple… Pas toujours facile de jongler entre vie professionnelle, vie personnelle et ces obligations d’aidant qui peuvent être complexes ! Sans compter que s’occuper d’une personne en perte d’autonomie n’est pas chose simple.



Dans ce contexte, l’assureur vient de lancer une formation dédiée aux salariés aidants, afin de les accompagner dans cette nouvelle étape de leur vie : apprendre à faire la toilette d’une personne âgée, comprendre quelles sont les démarches administratives à effectuer, quelles prestations médicales mobiliser…



Co-animées par un psychologue spécialisé en neurosciences et en neuropsychologie et un expert ancien salarié-aidant, ces formations proposent un tronc commun pour comprendre et anticiper l’impact qu’il peut y avoir sur sa vie professionnelle et personnelle lorsque l’on devient aidant.



Cela permet aussi d’apprendre à mieux s’organiser, savoir comment mettre en valeur ses compétences en tant qu’aidant vis-à-vis de sa hiérarchie…



Deux modules complémentaires proposent un focus enfant et un focus senior, visent à permettre à chaque aidant de bénéficier d’une formation adaptée à sa situation personnelle.



Proposée notamment dans le cadre des contrats de prévoyance collective souscrits par les entreprises, cette formation bénéficie également aux employeurs qui voient le niveau d’absentéisme de leurs salariés aidants baisser grâce à une meilleure organisation de ces derniers.



L’assisteur de l’assureur propose un accompagnement global et intervient à chaque étape de la vie de l’aidant : il aide pour la mise en place de services comme la livraison de repas ou d’une aide médicale à domicile, l’accompagnement pour l’obtention du statut d’aidant et des aides publiques, le soutien psychologique dans les moments les plus difficiles…



En complément de ses services à destination des aidants, l’assureur s’est associé à Prévoir et l’hôpital Broca dans le cadre du projet InfoAidants qui a permis de réaliser plusieurs vidéos informatives.



L’objectif étant d’offrir une information validée, neutre et accessible sur le statut et le rôle du proche aidant, ainsi que différents types de besoins auxquels ils peuvent être confrontés et les solutions disponibles.









