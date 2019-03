Article publié le 11/03/2019 à 01:00 | Lu 104 fois Mon moi d'après de Lucette Bohl : témoignage touchant d'un combat contre le cancer Les éditions du Panthéon publient cette semaine, le dernier ouvrage de Lucette Bohl, Mon moi d’après. Un livre de 296 pages (20,90 euros) dans lequel l’auteur nous offre un témoignage touchant et sincère sur son combat contre le cancer.

Selon les statistiques, chaque année en France près de 400 000 personnes sont touchées par un cancer et plus de 157.000 en meurent…



Cette maladie reste, dans la perception des Français, la plus dangereuse. Et de loin. A tel point que dans le dernier baromètre Cancer, les sondés citaient dans plus de 96% des cas, le cancer parmi les trois maladies les plus dangereuses devant le VIH-SIDA (40,5%) et les maladies cardio-vasculaires (31,5%).



Dans ce contexte, on comprend que la littérature au sujet du cancer soit de plus en plus abondante. Médecins, scientifiques, psychologues ou encore malades écrivent régulièrement sur cette pathologie qui nous fait si peur.



L’un des derniers ouvrages en la matière est celui de Lucette Bohl : intitulé Mon moi d’après, l’auteur nous livre ici témoignage dans lequel elle nous raconte son combat contre la maladie. En près de 300 pages, Lucette nous raconte sa lutte pour garder les yeux rivés sur la lumière, au loin. Celle d’une guérison possible. Celle de l’espoir qui jamais ne doit s’éteindre.



« Un récit tendre et sincère, parfois empreint d’un humour espiègle et bienvenu… qui célèbre la vie » indique l’éditeur sur son site Internet.









