Article publié le 23/05/2019 à 02:11

Mon aide à domicile : le comparateur des services par la Ville de Paris

La Ville de Paris vient de lancer un site Internet, monaideadomicile.paris.fr, qui s'annonce comme « le premier comparateur officiel des services d'aide à domicile parisiens pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ». Détails.





« Nous avons souhaité simplifier la vie des Parisiens comme celle de leurs aidants de manière très concrète. Cet outil est une petite révolution » indique Galla Bridier, adjointe aux seniors et à l’autonomie. L’idée de ce comparateur mis au point par une start-up parisienne est bien évidemment de faciliter le parcours de celles et ceux qui font appel à une structure d’aide à domicile en apportant davantage de clarté et de simplicité à l’offre disponible. Ce, afin de trouver un service qui corresponde à leurs besoins parmi les 200 structures présentes sur le territoire.Dans la pratique, cela doit permettre de trouver simplement, toutes les informations nécessaires sur les lieux et les horaires d’intervention, les tarifs ainsi que les services proposés (interventions la nuit, service de soins infirmiers à domicile, durée minimale des interventions…). Ce, de manière gratuite, fiable et neutre.Un pourcentage de satisfaction est également affiché, correspondant aux résultats d’une enquête de satisfaction menée chaque année par la Ville de Paris et l’Assurance Retraite auprès des usagers. En référençant les différents services d’aide à domicile et en les comparant, il doit permettre aux 20.000 usagers parisiens et à leurs aidants d’être éclairés dans leur choix de service.« Nous avons souhaité simplifier la vie des Parisiens comme celle de leurs aidants de manière très concrète. Cet outil est une petite révolution » indique Galla Bridier, adjointe aux seniors et à l’autonomie.











