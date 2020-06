Michael Keaton, 68 ans, pourrait reprendre le rôle de Batman

Le temps changent à Hollywood, notamment en matière d’âge et de ses représentations… Et si ce projet se concrétise, ce sera une bonne chose pour l’image que les jeunes se font des seniors.En effet, selon une récente information publiée par le site Internet The Hollywood Reporter, l’acteur américain Michael Keaton, 68 ans, serait en négociation avec les studios Warner Bros. pour la reprise du rôle de Batman dans The Flash, une superproduction qui devrait sortir en 2022.Rappelons que Michael Keaton est considéré, encore aujourd’hui, par de nombreux fans du super-héros, comme le meilleur interprète de Batman (en 1989 et 1992, deux long-métrages de Tim Burton). Sa dernière apparition dans le rôle était dans Batman le défi, il y a près de trente ans !Ce nouvel opus du chevalier noir de Gotham City devrait explorer le « multivers » DC Comics et sera réalisé par l’Argentin Andy Muschietti. A ce titre, l’histoire se déroulerait dans des « réalités alternatives ». Ce Batman senior serait le mentor de Flash, un autre super-héros. Rien n’est cependant encore figé. Attendons de voir ce qui va se passer…L’année dernière, Sylvester Stallone, 73 ans, repartait en guerre contre les cartels de la drogue dans Rambo Last Blood … Les héros et les super-héros ne sont plus si fatigués que cela !