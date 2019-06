Article publié le 03/06/2019 à 01:00 | Lu 1808 fois Rambo Last Blood : Stallone, 73 ans, repart en guerre contre les cartels de la drogue Rambo Last Blood, le 5ème opus de cette série initiée en 1982 sortira sur les écrans français le 25 septembre 2019. Cette fois-ci, le septuagénaire Sylvester Stallone (il est né en 46) va affronter un cartel de la drogue mexicain.

Cela fait plus de dix ans que nous n’avions pas eu affaire à John Rambo, ancien soldat d’élite de la guerre du Vietnam. Le dernier opus, le numéro 4, étant sorti en 2008. Sylvester Stallone avait alors -déjà- 61 ans. Mathématiquement et fort logiquement, il en a donc dix de plus.



Ce qui ne l’empêche pas de repartir en guerre. Cette fois-ci, après la jungle du sud-est asiatique, c’est au tour du Mexique et de ses cartels de servir de décor pour ce nouveau film réalisé par Adrian Grunberg (Kill the gringo avec Mel Gibson). De fait, Rambo se rapproche des USA (Trump oblige ?) pour lutter contre le trafic de drogue qui gangrène son pays et pour sauver la fille de l’un de ses amis.



Avec Rocky Balboa (revenu dernièrement en entraineur avec les films Creed et Creed 2 -ce dernier étant en pleine promo) et John Rambo, Sylvester Stallone a créé deux des personnages les plus endurants et les plus symboliques du cinéma.



Pour tous les spectateurs, quel que soit leur âge, ces deux noms évoquent la même présence physique, la même voix et la même démarche. Il s’agit toutefois du dernier Rambo, après ce 5ème opus, la série sera terminée.



« Des vieux déclenchent les guerres, et des jeunes les font. Personne ne gagne. Ceux qui se retrouvent au milieu meurent, et personne ne nous dit jamais la vérité... ». John Rambo













