Article publié le 29/06/2018 à 01:00 | Lu 75 fois Méthiothépine : une molécule qui améliore l'efficacité des chimio Une équipe de chercheurs du CNRS et de l'Université Nice Sophia Antipolis vient de montrer qu'une petite molécule appelée méthiothépine est capable d'inhiber la résistance de certaines tumeurs à la chimiothérapie.





La protéine Patched participe normalement au développement embryonnaire, mais elle est détournée en outil de « détoxification » dans de nombreux cancers : mélanome, surrénalome, cancer colorectal, cancer du sein…



Après avoir montré que Patched contribuait activement à la résistance à la doxorubicine, un des médicaments utilisés en chimiothérapie, les chercheurs ont étudié son inhibition par une petite molécule appelée méthiothépine.



De façon remarquable, la doxorubicine associée à la méthiothépine élimine plus efficacement les tumeurs que la doxorubicine seule, à la fois in vitro sur des cellules cancéreuses humaines, et in vivo sur ces mêmes cellules greffées dans des souris.



Les chercheurs ont effectivement constaté que la méthiothépine favorisait l'accumulation du traitement dans les cellules cancéreuses ainsi que son efficacité. Enfin, leurs travaux montrent que l'association des deux molécules n'augmente pas la quantité de doxorubicine dans le cœur des souris étudiées, un point important car ce composé est connu pour sa cardiotoxicité.



Ces résultats feront la couverture du numéro de l'International Journal of Cancer publié le 1er juillet 2018.



*l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire.



