Ménopositive : un documentaire inédit à l'occasion de la Journée Mondiale de la Ménopause Le 18 octobre 2023 à 22h55, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Ménopause, la chaine de télévision Téva va diffuser un documentaire inédit réalisé par Anne Cutaïa et présenté par Anaïs Bouton.







« La ménopause, c’est comme un grand plongeon dans l’inconnu. Ça pourrait être excitant mais c’est la peur qui prime. Entre symptômes de l’enfer et crise existentielle, c’est vrai qu’il y a de quoi être flippée…. Mais est-ce que pour moi le processus est vraiment enclenché ? »



Anne Cutaia, la réalisatrice de 43 ans est prise d’un affreux doute : sa ménopause aurait-t-elle commencé ? Elle qui a été parfaitement briefée sur les règles, la sexualité ou encore la maternité, est forcée de reconnaître qu’elle ne sait rien sur ce sujet.



Avec ce documentaire, elle tente de démystifier « celle dont on ne prononce pas le nom » pour ne plus en avoir peur, pour pouvoir appréhender sereinement cette étape importante et indissociable de la vie des femmes et de toutes personnes menstruées.



La ménopause semble être l’ultime tabou de la féminité, il est temps de s’en emparer et de lui faire un sort. Dans ce contexte, Ménopositive s’annonce comme une « tragi-comédie documentaire ». Avec un ton qui se veut « libre, décalé et humoristique », la réalisatrice nous embarque à la rencontre de personnalités qui ont osé parler publiquement de cette révolution hormonale.



On y retrouve la chanteuse Lio ou l’auteur instagrammeuse de Ménopause Stories Sophie Kune. Si Élise Thiébaut décrypte le silence et le rejet autour de la vieillesse des femmes, la gynécologue, Laura Berlingo lève tous les mystères sur les fluctuations de nos hormones.



Avec beaucoup de douceur, Anne interroge aussi sa tribu. Sa mère qui lui a parlé de tout sauf de ça. Sa bande de copines surnommées « les mères indignes » qui sont aussi désemparées qu’Anne face à l’aventure qui les attend.



Dans ce joyeux film choral, toutes racontent avec leurs mots, les maux et les plaisirs de cette étape de vie : le choc, l’incompréhension, le silence et puis un jour la libération et le commencement d’une nouvelle étape de vie.



Disponible en replay sur 6play et en FVOD sur Téva Abonnés.

Article publié le 29/09/2023 à 01:00 | Lu 85 fois



