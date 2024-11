Mémoire et Grand Âge : comment mieux accompagner ? (livre) Dans le cadre de sa démarche éthique, menée depuis 2019, avec l'appui du philosophe Roger-Pol Droit, la Fondation Partage & Vie publie son 5ème ouvrage sur le thème "Mémoire et grand âge : Comment mieux accompagner" (224 pages, 17 euros). En librairie le 13 novembre 2024. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/11/2024

On ne saurait réfléchir au grand âge et aux moyens d’améliorer son accompagnement sans mettre la question de la mémoire au cœur des préoccupations.



La vieillesse est par excellence le temps où l’on peut raconter ses expériences anciennes, où l’on transmet le témoignage d’une époque différente. Pour certains, cependant, la vieillesse va de pair avec les dysfonctionnements de la mémoire.



Ce déclin des capacités mnésiques interroge de plus en plus, en particulier lorsqu’il est le fait de maladies neurocognitives, qui intéressent et inquiètent tout à la fois.



Que faut-il faire ? Réapprendre, chaque matin, à une femme qui attend son mari, qu’elle est veuve ?

Expliquer de nouveau, à une autre qui croit que sa mère doit venir la chercher, que cette dernière a disparu depuis longtemps ? Sous mille formes, ces dilemmes moraux se posent quotidiennement aux proches, aux aidants, comme aux soignants et aux professionnels de l’accompagnement.



Nous nous sommes efforcés de mettre l’accent sur le concret, mais aussi sur les solutions, les propositions pratiques. Parce que l’essentiel de l’éthique se tient là. Il ne faut pas oublier que ce terme signifie d’abord « comportement ».



L’éthique ne serait rien si elle se limitait à l’énoncé des grands principes et des règles fondatrices. Elle commence véritablement dans leur mise en œuvre concrète, au jour le jour, dans l’ajustement, toujours à réinventer, entre les valeurs universelles et les cas particuliers des individus.



Il reste évidemment beaucoup à faire pour que les comportements se transforment et pour que le grand âge, qui demeure encore une sorte de terre inconnue, soit mieux étudié et mieux perçu afin d’être mieux accompagné.



Notre souhait est d’y contribuer, en permettant à chacun de trouver des éléments de réflexion ou des pistes d’action qui permettent d’avancer.



Ce nouvel opus, propose les témoignages et expériences des professionnels du secteur médico-social, les points de vue d'experts avec des explications sur les découvertes concernant le fonctionnement du cerveau, la formulation de solutions et des pistes concrètes de changement qui émanent aussi bien des professionnels que du public, du corps médical que des responsables politiques.



Parmi les contributeurs cette année : Laurence Ah-Sang, Nathalie Amand, François Bayrou, Zoé Bocquet, Eva Claises, Dominique Coudreau, Aurélie Daireaux, David Foenkinos, Fabrice Gzil, Claude Jeandel, Delphine Langlet, Geneviève Mannarino, Lionel Naccache et Colette Roumanoff.



Un livre qui permet de nourrir et d'enrichir la réflexion collective autour du grand âge. Il s'adresse aux personnes âgées, aux professionnels de l'accompagnement, aux responsables d'établissements, aux institutions, aux familles, aux aidants, aux bénévoles, et aux curieux qui s'intéressent au grand âge et à la complexité de la mémoire.







