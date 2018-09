Article publié le 03/09/2018 à 03:48 | Lu 146 fois Médecine préventive : Juvénalis, nouvelle gamme de bilans biologiques Voici une véritable tendance dans le monde de la santé et dans une société vieillissante : la prévention. Dans ce contexte, Eurofins Biomnis, laboratoire spécialisé dans le secteur de la biologie médicale, propose depuis cet été, une nouvelle gamme de bilans biologiques préventifs visant à évaluer les profils métaboliques, hormonaux, micronutritionnels ou digestifs afin de prévenir les signes de vieillissement que peut subir l’organisme au fil du temps.

La prévention en matière de santé est un enjeu majeur de notre société vieillissante. Elle intervient à de nombreux niveaux : autant dans notre alimentation (nous sommes ce que nous mangeons) que dans nos styles de vie et plus globalement dans notre santé. L’idée étant, sur le long terme de favoriser ou d’optimiser le vieillissement en bonne santé.



De nos jours, notre corps est soumis à de constantes agressions : un air pollué, une vie stressante, une alimentation déséquilibrée ou encore, la sédentarité… Tout ceci s’ajoutant aux modifications physiologiques liées à l’âge (déséquilibres hormonaux, baisse des défenses immunitaires, ralentissements métaboliques) ce qui entraine un processus de vieillissement organique ou, plus fondamentalement, intracellulaire.



Aujourd’hui, se développent de nouvelles disciplines qui permettent d’aider les personnes à « bien vieillir ». Cela va de la médecine préventive à la médecine anti-âge en passant par la médecine fonctionnelle, la médecine de bien-être ou encore la biogérontologie. Ces différentes disciplines s’adossant aux résultats de dosages biologiques spécifiques : carences en micronutriments et antioxydants, stress oxydatif, inflammation de bas grade, dysbiose, dérégulations hormonales, etc.



Dans cet esprit, ce laboratoire propose à ses clients des bilans visant à évaluer leurs profils métaboliques, hormonaux, micronutritionnels ou digestifs. Chacun de ces examens concernant un mécanisme ou à un dysfonctionnement évalué dans son ensemble : poids idéal, troubles de la digestion, vieillissement précoce, etc.



Plus concrètement, cette offre baptisée Juvenalis se compose d’un bilan initial (BasicCheck) et de neuf bilans complémentaires permettant des explorations plus poussées. Enfin, Nutritol permet un bilan des intolérances alimentaires. Trois niveaux d’analyse testent jusqu’à 270 aliments (produits laitiers, œufs, gluten, etc.) et additifs.



Le laboratoire préconise aussi aux clients de se faire accompagner par un professionnel de santé. Et de rappeler que « tous les praticiens impliqués dans la médecine préventive et anti-âge sont susceptibles de suivre un patient souhaitant un bilan de biologie : généraliste, médecin du sport, médecin anti-âge, médecin esthétique, dermatologue, nutritionniste, diététicien, naturopathe, homéopathe, ostéopathe, acupuncteur, mésothérapeute… »









