Mathilde s'en va-t-en mer... par L-J Wagner (livre) Mathilde, 72 ans, vient de perdre son mari, Hector. Pour se changer les idées, elle décide de s’offrir une croisière un peu particulière réservée au troisième âge et plus particulièrement aux adeptes de la saga Ally Foster qui se retrouvent depuis plusieurs années sur un site consacré.











En parallèle de la nouvelle vie de Mathilde, sa fille Manon, restée en France, retrouve par hasard -en fait pas tout à fait- le journal écrit par sa mère au cours de ces quarante années de mariage.



Hector, un jeune médecin violent et possessif l’arracha jadis à son milieu familial pour l’enfermer dans le sien et en faire son esclave. De cette union naquit une fille, Manon, qui découvre peu à peu la vraie nature de ce père qu’elle chérissait.



Comment la mère et la fille se retrouveront-elles après cette double épreuve ? C’est le sujet des dernières pages de ce roman poignant.



Avec une rupture de style particulièrement maîtrisée, l’auteur fait alterner très habilement la description du monde des croisières, kitsch, frivole et frelaté avec la froide évocation du cauchemar quotidien d’une femme sous emprise, qui compte les jours et en laisse trace d’une manière particulièrement émouvante.



L-J. Wagner a plusieurs cordes à son arc : à la fois journaliste et écrivain, il a déjà écrit plusieurs ouvrages, dont le roman « Gangrène, une histoire d’amour » et la pièce de théâtre « Odieux festin ! », qui sera bientôt produite sur une scène parisienne.



Pour commander cet ouvrage, écrit à compte d’auteur,



Article publié le 12/12/2022 à 02:56 | Lu 32 fois