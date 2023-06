Martha Stewart, 81 ans, en couverture de Sports Illustrated Signe que les temps changent… En effet, c’est la deuxième fois en deux ans (après Maye Musk l’an passé) que le magazine américain Sport Illustrated propose en couverture en femme âgée de plus de 70 ans. Cette fois-ci, il s’agit de Martha Stewart, 81 ans, qui pose en maillot de bain blanc une pièce avec ses cheveux blonds. Une belle initiative contre l’âgisme.







Si l’on parle du racisme sans discontinuer depuis des années, l’âgisme est souvent passé sous silence. Pourtant, c’est un sujet aussi important que le racisme… Il s'agit même d'un enjeu mondial pour l'OMS, surtout compte-tenu du vieillissement généralisé des populations dans le monde.



Dans ce contexte, voici une « Une » de magazine qui pourrait faire bouger les lignes. En effet, la célèbre revue américaine Sports Illustrated (réputée pour ses belles et jeunes filles en couverture) vient de publier pour son numéro spécial maillots de bain, une « Une » avec cette année, Martha Stewart âgée de 81 ans !



On se souvient que l’an passé, le magazine avait mis en avant la maman d’Elon Musk, Maye Musk, un mannequin de plus de 70 ans. C’est donc la deuxième fois qu’une femme senior fait la couverture de cet hebdomadaire.



Sur la photo, Martha Stewart est assise. Elle porte un maillot de bain blanc une pièce et ses épaules sont recouvertes d’un vêtement orange. Inconnue en France, cette octogénaire est célèbre aux Etats-Unis pour son émission culinaire à la télévision, sa réussite dans les affaires (elle est notamment connue pour ses fameux cookies) mais également… ses cinq mois de prison pour délits d’initiés !



Aujourd’hui, Martha Stewart est donc la femme la plus âgée à avoir posé pour le magazine Sport Illustrated. Devant Maye Musk de dix ans sa « cadette ». Martha Stewart est également une star des réseaux sociaux, notamment d’Instagram : elle est ainsi suivie par plus de 4 millions de followers !

Article publié le 02/06/2023 à 01:00 | Lu 134 fois



Dans la même rubrique < > Philippe Berquin et Audilab, qualifiés pour la 24ème édition de la Mini-Transat Loi : à partir de quand un nom de famille est-il menacé d'extinction ?