Marseille : 3ème édition du salon Bien-Être Médecine Douce Le salon Bien Être Médecine Douce Marseille se déroule du 5 au 7 avril 2024, au parc Chanot, Palais de la Méditerranée. Depuis sa création, il y a quarante ans à Paris, ce salon a pour mission d’apporter un éclairage avisé sur la santé au naturel et sur le secteur du bien-être, par les approches traditionnelles et les dernières tendances.











Plus concrètement, ce salon offre des accompagnements, conseils, aides et soutiens via des thérapeutes, professionnels conférenciers pour trouver des solutions / outils, afin de prendre soin de soi, et en toute autonomie.



Ce salon, événement leader dans la région sud, en matière de santé au naturel réunit 150 acteurs et experts sélectionnés en matière de médecines complémentaires, de prévention santé et d’innovations bien-être.



Un lieu pour mieux comprendre, découvrir, expérimenter et vibrer avec des professionnels qui transmettent, informent et répondent à toutes les questions sur le bien-être et la santé au naturel : Comment trouver le bon thérapeute en fonction de son besoin ? Dénicher les nouveaux produits biologiques et cosmétiques naturels ? Réserver un voyage détente et bien-être ? Adopter une routine beauté au naturel ? Équilibrer et varier son alimentation ? Découvrir une pratique corporelle en fonction de ses besoins ?



L’événement a construit un programme complet sur 3 jours : 15 conférences menées par des experts de la santé au naturel et, en écho avec l’actualité, plus de 60 ateliers animés par les exposants du salon (ateliers-conseils avec des thérapeutes, ateliers-découvertes, des ateliers corps/esprit).





Focus sur les nouveautés et les trois zones d’exposition 2024

Cohérence cardiaque by Zenspire C’est un espace consacré à la détente et à la relaxation, encadré par des coachs qui font découvrir aux visiteurs la cohérence cardiaque, et les aident à travailler sur leur respiration. Cette pratique permet une détente express, une turbosieste régénératrice et réparatrice.

Le Forum santé au naturel by Médoucine Le programme du forum permet de rencontrer des praticiens experts en matière de médecines douces du réseau Médoucine. Les visiteurs pourront participer à des ateliers conseils, et bénéficier de mini-consultations.







Les trois secteurs d’exposition emblématiques



Les médecines douces : dès l’entrée du salon

Compléments alimentaires : vitamines, minéraux, oligo-éléments, phytothérapie, gemmothérapie, diététique, micronutrition,

Thérapeutes / écoles et formations : médecine traditionnelle chinoise, médecine intégrative, médecine quantique, psychologie, développement personnel, sophrologie, hypnose, aromathérapie, phytothérapie, médecine ayurvédique, médecine connectée, naturopathie,

Tourisme de santé : lieux de ressourcement, séjours détox, randonnées et vacances nature,

Soins et massages : massage californien, massage indien ayurvédique, réflexologie plantaire, palmaire et faciale, massage assis Amma…

Huiles essentielles : huiles végétales, huiles essentielles, diffuseurs, hydrolats.



Le bien-être : lieu des rendez-vous des produits sains, mais aussi plaisir

Alimentation santé, produits diététiques, superaliments, matériel de cuisine saine, Raw Food, sans oublier l’alimentation plaisir,

Cosmétiques naturels : crèmes de soin bio et naturelles, maquillage bio, soins du cheveu, produits de beauté,

Bien-être chez soi pour un habitat sain et confort : literie, protection contre les ondes, alternatives écologiques, Feng Shui...

Éditions spécialisées, produits d’entretien écologiques, produits de confort et de remise en forme, bijoux et minéraux.

Le rendez-vous de la conscience : un espace au service de l’épanouissement individuel et collectif



Le Rendez-vous de la Conscience rassemble les thérapeutes, les coachs et les enseignants spécialisés en épanouissement individuel et collectif, mais aussi des produits énergétiques. Il révèle les approches d’exploration de la spiritualité, l’énergie, l’intuition.





Spiritualité, Développement personnel, Écopsychologie, Pensée positive, Thérapies information, Soins énergétiques, Pierres et minéraux, Chamanisme… Inutile d’attendre d’être épuisé, trop stressé, ou en difficulté pour enfin s’occuper de soi, de sa santé mentale, émotionnelle ou physique. Prendre soin de soi est un style de vie et une stratégie préventive, pas une réponse à une situation de crise.Plus concrètement, ce salon offre des accompagnements, conseils, aides et soutiens via des thérapeutes, professionnels conférenciers pour trouver des solutions / outils, afin de prendre soin de soi, et en toute autonomie.Ce salon, événement leader dans la région sud, en matière de santé au naturel réunit 150 acteurs et experts sélectionnés en matière de médecines complémentaires, de prévention santé et d’innovations bien-être.Un lieu pour mieux comprendre, découvrir, expérimenter et vibrer avec des professionnels qui transmettent, informent et répondent à toutes les questions sur le bien-être et la santé au naturel : Comment trouver le bon thérapeute en fonction de son besoin ? Dénicher les nouveaux produits biologiques et cosmétiques naturels ? Réserver un voyage détente et bien-être ? Adopter une routine beauté au naturel ? Équilibrer et varier son alimentation ? Découvrir une pratique corporelle en fonction de ses besoins ?L’événement a construit un programme complet sur 3 jours : 15 conférences menées par des experts de la santé au naturel et, en écho avec l’actualité, plus de 60 ateliers animés par les exposants du salon (ateliers-conseils avec des thérapeutes, ateliers-découvertes, des ateliers corps/esprit).C’est un espace consacré à la détente et à la relaxation, encadré par des coachs qui font découvrir aux visiteurs la cohérence cardiaque, et les aident à travailler sur leur respiration. Cette pratique permet une détente express, une turbosieste régénératrice et réparatrice.Le programme du forum permet de rencontrer des praticiens experts en matière de médecines douces du réseau Médoucine. Les visiteurs pourront participer à des ateliers conseils, et bénéficier de mini-consultations.Le Rendez-vous de la Conscience rassemble les thérapeutes, les coachs et les enseignants spécialisés en épanouissement individuel et collectif, mais aussi des produits énergétiques. Il révèle les approches d’exploration de la spiritualité, l’énergie, l’intuition.Spiritualité, Développement personnel, Écopsychologie, Pensée positive, Thérapies information, Soins énergétiques, Pierres et minéraux, Chamanisme…

Article publié le 03/04/2024 à 01:00 | Lu 112 fois



Dans la même rubrique < > Lunettes: une sélection de montures idéales pour une forte myopie Douleurs à la cheville : le point avec l'Association française de chiropraxie