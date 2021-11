Article publié le 23/11/2021 à 01:00 | Lu 61 fois Marie Galiano : Super Mamie 2021





Alors que le titre de Super Mamie célèbre cette année ses 25 ans, c’est Marie Galiano, 90 ans, vivant à Aubagne qui a été consacrée Super Mamie 2021 à Nice dans les Alpes-Maritimes. Maman de six enfants, elle est la mamie de 18 petits-enfants !

Pour fêter le quart de siècle de ce concours, sept candidates avaient été sélectionnées sur casting regroupant les super mamies les plus emblématiques de l’histoire du concours depuis sa création.



Et c’est donc Marie Galiano, Super Mamie Provence 2005 et 2015, âgées de 90 ans, vivant à Aubagne qui a remporté cette élection « anniversaire ». Elle est maman de six enfants, grand-mère de 18 petits-enfants et arrière-grand-mère de 17 arrière-petits-enfants. Elle est retraitée de l’hôtellerie.



Marie est clairement le pilier de sa tribu. Veuve de l’amour de sa vie, elle a toujours fait face aux problèmes avec beaucoup de force. Indépendante, coquette, autonome, elle est guidée instinctivement par son énergie positive qu’elle diffuse autour d’elle.



Ses passions : réaliser des habits tricotés pour les offrir à ceux qu’elle aime, faire la décoration de son intérieur, parcourir les boutiques pour gâter toujours et encore sa famille. Elle aime aussi la danse et la fête en compagnie des siens.



Une deuxième écharpe Super Mamie Aidants 2021 a été décernée par Manureva Répit à afin de sortir de l’ombre des femmes qui au quotidien s’occupent de personnes fragilisées (plus de 6 millions en France).



« J’ai créé l’élection de Super Mamie en 1997, qui enregistre depuis 25 ans de pur bonheur, 25 tours de France, plus de 500 élections, 3.000 familles candidates, 500 Super Mamies élues avec une couverture médiatique toujours aussi fidèle depuis ce record d’audimat de l’année avec l’émission Reportages diffusée sur TF1 lors de la première édition » indique Fabienne Ollier, créatrice de l’évènement.









