Article publié le 14/03/2022 à 14:38
Marche Nordique : une activité physique conviviale et idéale pour les seniors





Les 3, 4 et 5 juin 2022, la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors se déroulera au cœur du Vercors, à Villard-de-Lans. Cette année, plus de trois mille participants sont attendus pour ce Rassemblement Européen de la Marche Nordique au rythme des rencontres, du partage et du sport. Un sport aux multiples avantages pour la santé, pratiquée avec des bâtons et une excellente activité sportive.

La marche nordique, traduite du finnois sauvakävely, est un type de marche accompagné de bâtons. Souvent réalisée en plein air, elle est en réalité dérivée du ski de fond, dont elle garde les bienfaits.



Elle se pratique en extérieur et de préférence dans un endroit « naturel ». La pratique, en elle-même, ne demande que peu de matériel : de bonnes chaussures et des bâtons de marche nordique.



Si le sport est complet et assez aisé dans l’ensemble, entendez par là qu’il est accessible à tous, un peu de technique reste à apprendre, tout de même. En effet, le planter du bâton, pour être efficace, nécessite une bonne synchronicité entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps.



Les mouvements sont, en effet, alternés. Une fois ce point parfaitement intégré, faites-vous plaisir.



Point important, cette activité physique s’avère complète et accessible à tous quel que soit l’âge ou la condition physique. Elle se pratique sur tous types de terrains et offre un vaste choix de lieux de pratique : en ville, à la montagne ou bien à la campagne.



Du marcheur confirmé au marcheur amateur, la Marche Nordique permet à tous de se dépenser en se faisant plaisir. En été comme en hiver, automne ou printemps, on en profite pour prendre ses bâtons, enfiler ses chaussures et faire une pause dans la journée.



Ce sport-santé est un alliage parfait entre un travail d’endurance et un renforcement des muscles en douceur. Il permet de travailler à la fois le haut du corps (pectoraux, biceps, triceps, dos…) et le bas du corps (sangle abdominale, cuisses, mollets, fessiers) pour mobiliser 80% de la masse musculaire totale. Grâce aux bâtons, les mouvements sont amplifiés et les foulées sont allongées permettant de solliciter le cardio d’environ 1 à 2km/h de plus que la randonnée pédestre.



La Marche Nordique, activité d’endurance, représente une dépense énergétique importante, jusqu’à 40% de plus que la marche traditionnelle. Entrant dans une plage d’endurance idéale pour l’élimination des graisses et la perte de poids durable.



Elle équivaut en intensité d’effort à l’activation cardio-vasculaire d’un footing à allure modérée. Le rythme cardiaque est augmenté grâce aux différents mouvements de la marche sportive et le corps consomme alors plus de calories : de l’ordre de 300 à 500 calories brulées par heure.



Pratiquée en groupe, elle comporte un aspect convivial et social très important. Activité douce tout en étant tonifiante, elle permet de mieux respirer : l’oxygénation est augmentée de 60% par rapport à une pratique de la marche classique. Les os sont fortifiés grâce aux vibrations auxquelles ils sont soumis durant la marche.



Elle aide aussi à diminuer les risques de développer des maladies et améliore également la qualité de sommeil et de vie pour les personnes asthmatiques.



En France, il existe trois grands évènements de Marche Nordique qui réunissent chaque année de nombreux marcheurs passionnés, du débutant au confirmé.

- NordicWalkin’Puy Saint Vincent les 25, 26 et 27 mars 2022 pour découvrir la Marche Nordique sur neige

- L'Euro NordicWalkin' Vercors du 03 au 05 juin 2022 au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors

- NordicWalkin'Lyon, du 15 au 16 octobre 2022 pour allier sport et tourisme



Rendez-vous du 3 au 5 juin 2022 pour l’Euro NordicWalkin’Vercors !









