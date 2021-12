Article publié le 20/12/2021 à 03:31 | Lu 127 fois Marcel Meys, le doyen des Français décède du Covid-19 à l'âge de 112 ans





Marcel Meys, qui était considéré comme le doyen des Français depuis octobre 2021, est mort du Covid-19 dans la nuit du 14 au 15 décembre dernier à l’hôpital de Vienne (Isère).





Ceci nous rappelle, en cette fin d’année et à l’approche des fêtes de Noël, qu’il convient de faire très attention lorsque l’on rend visite à nos proches âgés… Ne pas hésiter à s’autotester avant d’aller voir nos ainés.



Marcel Meys est né le 12 juillet 1909 à Saint-Julien-de-l’Herms (Isère). Il a travaillé comme ambulancier et était veuf depuis 1998. Malgré son grand âge, sa quasi-cécité et sa surdité, il convient de souligner qu’il vivait encore à son domicile, dans sa maison de Saint-Romaine-en-Gal (Rhône).



« Il avait encore toute sa tête, était heureux d’être chez lui et de profiter de l’assistance à domicile », a expliqué sa fille dans une récente dépêche de l’AFP. D’ailleurs, explique encore sa fille, même s’il ne pratiquait aucun sport, il aimait jouer au Scrabble et à la pétanque.



Précisons que Marchel Meys était devenu le doyen des Français le 5 octobre dernier suite à la disparition de Jules Théobald habitant à Fort-de-France (Martinique) à 112 ans lui aussi. Chez les femmes, la doyenne est



