Soeur André, 117 ans et doyenne des Français, guérit du coronavirus

Avant d’aller plus loin, rappelons que Sœur André -qui vit à Toulon dans le Var- est non seulement la doyenne des Français, mais également des Européens. Elle est née le 11 février 1904 et s’appelle Lucile Randon.



A la mi-janvier, la supercentenaire avait été testée positive à la Covid-19, révélait alors le quotidien Var Matin. Pour autant, celle qui vit dans l’EHPAD Sainte Catherine Labouré de Toulon a admis n’avoir ressentie aucun symptômes mais s’est inquiétée pour les autres résidents.



Elle a été isolée dans sa chambre et selon ses derniers tests, serait aujourd’hui guérie. Pour son anniversaire, elle aura le droit à une visioconférence avec sa famille et une autre avec le maire de la ville, Hubert Falco, ancien ministre en charge des personnes âgées.



En tout, 81 des 88 personnes âgées de cet Ehpad du Var ont été contaminées. On compte tout de même une dizaine de morts.



En février 2020, il y a un an, un évêque âgé de 98 ans avait réussi à guérir de la maladie. En mars 2020, Alma Clara Corsini, une Italienne âgée de 95 ans atteinte du coronavirus, était sortie soignée trois semaines plus tard. Encore en mars de l’année dernière Maria Branyas, considérée comme la doyenne de l’Espagne avait été atteinte par la Covid-19.



Après être restée des semaines isolées, la super-centennaire (c’est ainsi que l’on nomme les personnes âgées de plus de 110 ans) qui souffrait de symptômes légers, avait pu retrouver sa « liberté » et revoir sa fille… Ce ne sont ici que quelques exemples. Liste non exhaustive.