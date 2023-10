Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi : ouvrage collectif

On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement et au « bien vieillir » des populations.



Normal, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les ouvrages sur ces thématiques se succèdent…



Dernier en date ? Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi, un ouvrage collectif publié aux éditions du Cherche Midi sous la direction de Laurent Pernasse*, aujourd’hui président du directoire de la SOFIAP, filiale de la Banque Postale, qui a consacré l’essentiel de la carrière à l’innovation sociale.



Dans la pratique, ce nouveau livre montre qu’il existe de nombreuses solutions qui permettent aux ainés de rester chez eux. Des solutions qui ont fait leurs preuves mais qui restent malheureusement méconnues ou peu appliquées.



Santé, aide à la personne, aménagement de l’habitat, financement : il est urgent de communiquer sur ces solutions qui portent une révolution des mentalités et devraient changer totalement la vie de nos proches, et par conséquent, la nôtre demain !



Pour cela, il faut avoir le courage d’en parler, collectivement, au sein de son entreprise mais aussi en famille. C’est la double ambition des auteurs de cet ouvrage fondé sur des témoignages et le regard de grands témoins : libérer la parole sur le choix de mieux vieillir chez soi, ainsi que donner toutes les clés pour le mettre en pratique. En toute liberté.