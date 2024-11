Make.org : le dévoilement du plan d'actions de la Grande Cause Seniors Le 12 novembre 2024, Make.org et ses partenaires* ont présenté leur plan d’actions de la Grande Cause Seniors** pour, bien évidemment, améliorer la qualité de vie des seniors et des ainés. A ce titre, au cours des deux prochaines années, Make.org accompagnera les porteurs de projets dans la mise en oeuvre et le déploiement de ces sept actions sur l'ensemble du territoire. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 21/11/2024

Les citoyens nous montrent la feuille de route pour soutenir la liberté des seniors de décider et d’agir pour eux-mêmes dans un contexte où l’âgisme est toujours présent au quotidien…



Construit avec les associations, les entreprises partenaires, les institutions, les citoyens et avec le soutien en mécénat de compétences de Wavestone, ce plan d’actions est également le fruit d’un appel à projets, d’ateliers de concertation et de rencontres avec une centaine de structures qui ont permis d’identifier les solutions les plus pertinentes en réponse à la volonté citoyenne.



Dans la pratique, il vise à faciliter l’accès au logement et à des hébergements décents, à favoriser les activités et le lien social notamment grâce aux nouvelles technologies, à renforcer le système de santé (recrutement de soignants, remboursement des soins, soutien aux aidants…), à améliorer leur meilleur niveau de vie par une revalorisation des retraites, un meilleur accès à l’emploi et enfin, à leur redonner une place à part entière au sein de la société.



Au cours des 2 prochaines années, Make.org Foundation accompagnera les porteurs de projets dans la mise en oeuvre et le déploiement de ces 7 actions sur l'ensemble du territoire.



Logement et hébergement : Mon établissement, mon domicile - Groupe SOS Seniors

Renforcer le bien-être de l’ensemble des parties prenantes (résidents, proches, professionnels, bénévoles) des établissements d’hébergement pour personnes âgées.



Objectif 2026 : Avoir déployé le programme 'Mon Établissement, Mon Domicile' dans les 70 établissements du Groupe SOS.



Niveau de vie et emploi : Coup de Pouce à l’Expérience - La cravate Solidaire

Accompagner les seniors en insertion dans la réussite de leur nouveau projet professionnel grâce à 4 étapes : accueil bienveillant, coaching en image et don d'une tenue professionnelle, coaching RH et simulation d'entretien d'embauche et séance photo professionnelle.



Objectif 2026 : Mettre en place les ateliers dans 13 antennes locales et auprès de 2 000 seniors.



Sensibilisation et prévention : Prévention nutrition

Aider les seniors à mieux se nourrir à travers un accompagnement individuel et personnalisé avec des recettes spécifiques selon le profil de chacun.



Objectif 2026 : Construire l’accompagnement nutritionnel et le tester auprès de premiers bénéficiaires



Numérique : Protège ton Clic - Signal Spam

Développer un outil accessible qui utilise l’intelligence artificielle, pour aider les seniors à détecter et à éviter les arnaques en ligne.



Objectif 2026 : Développer l’outil et le diffuser auprès des principaux acteurs qui travaillent sur l’inclusion numérique des seniors pour avoir une centaine de premiers utilisateurs



Activités et lien social :

Ma ville en Compagnie - Paris en Compagnie

Proposer aux seniors vivant à domicile plusieurs types d’accompagnements par des bénévoles : des sorties loisirs, des accompagnements médicaux, des accompagnements administratifs ou encore des appels de convivialité.



Objectif 2026 : Développer le projet dans 3 nouveaux territoires en France.



Benevoldays - France Bénévolat

Construire des immersions qui permettent aux seniors de découvrir des associations locales et de tester des premiers formats d’acculturation bénévole. Ces immersions permettront à la fois de dynamiser l’engagement bénévole et de renforcer le lien social et intergénérationnel.



Objectif 2026 : développer et pérenniser un concept d'immersion découverte du bénévolat pour inciter les seniors à s'engager.



Lire & Sourire - Lire & Sourire

Apporter des moments d’évasion et de bonheur à des personnes âgées fragilisées grâce à des lectures à voix haute par des bénévoles.



Objectif 2026 : Démultiplier les opportunités de bénévolat liées à la lecture via Lire et Sourire



*Groupe SOS Seniors, la Cravate Solidaire, Signal Spam, Paris en Compagnie, France Bénévolat, Lire & et l’ensemble des partenaires de la Grande Cause.

**Ce plan d'actions répond aux priorités citoyennes exprimées par 357 606 participants à la consultation menée sur la plateforme Make.org, du 2 octobre au 10 décembre 2023.







